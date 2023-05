Das für 2023 geplante Aprilia All Stars-Event in Misano wird wie geplant diesen Monat stattfinden und einen wohltätigen Zweck unterstützen.

Die Entscheidung, dieses mit Stars besetzte Streckenerlebnis fortzusetzen, wurde nach Gesprächen der Organisatoren mit Vertretern der örtlichen Regierung getroffen. Dabei wurde beschlossen, die Veranstaltung zur finanziellen Unterstützung der Region zu nutzen.

Anfang dieses Monats wurde die Region Emilia Romagna von Rekordregenfällen heimgesucht, nachdem sie zuvor von einer langen Periode hoher Temperaturen und Trockenheit betroffen war. Aufgrund des ausgetrockneten und harten Bodens hatte die enorme Regenmenge keine Möglichkeit abzufließen. Es wurden Schäden von über 5 Milliarden Euro verursacht, und es gab tragischerweise Todesopfer.

Um zu helfen, wird das Aprilia All Stars-Event nicht nur ein Symbol der Solidarität für die von den Überschwemmungen betroffenen Menschen sein, sondern Aprilia wird auch für jeden Teilnehmer an der Veranstaltung einen Beitrag leisten, der dem Hochwasserhilfsfonds für die Region Emilia Romagna zugutekommt.

Fabrizio Piccioni, der Bürgermeister von Misano, gab bekannt, dass er erfreut sei, den Termin für das Aprilia All Stars-Event bestätigen zu können. Er betonte, dass die Veranstaltung wie geplant stattfinden werde und ein Symbol für die unerschütterliche Stärke der Region Romagna sein solle. Der Bürgermeister fügte hinzu, dass die Gemeinde Misano bereits auf dieses beeindruckende Ereignis vorbereitet sei und sich darauf freue, die große Familie von Aprilia, ihre Champions und insbesondere die Tausenden von Enthusiasten willkommen zu heißen.

Das Aprilia All Stars 2023-Event findet am Samstag, dem 27. Mai 2023, auf dem Misano World Circuit statt. Wie immer werden die MotoGP-Stars von Aprilia auf der Rennstrecke zu sehen sein. Es wird auch verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten geben, an denen Besucher teilnehmen können, sowie Live-Unterhaltung und Musik.