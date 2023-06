2024 Kawasaki Eliminator 450 kommt nach Deutschland

Der 2024 Kawasaki Eliminator wurde offiziell vorgestellt. Die Naked-Maschine verfügt über einen 451-ccm-Paralleltwin-Motor und wird in zwei Varianten angeboten. Jede Version wird in verschiedenen Lackierungen erhältlich sein.

Der 451-ccm-Paralleltwin-Motor mit einer Leistung von 48 PS basiert auf der gleichen Plattform wie die Ninja 400, weist jedoch einen um 6,8 mm längeren Hub auf, was zu einer Hubraumsteigerung führt. Diese Konfiguration bietet den Vorteil eines höheren Drehmoments im unteren Drehzahlbereich, was besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten hilfreich ist. Das Motorrad ist mit einem Sechsganggetriebe ausgestattet.

Der Motor ist in einen leichten Stahlrohrrahmen eingebettet, der speziell für den 2024 Kawasaki Eliminator entwickelt wurde. Das Fahrwerk umfasst eine 41-mm-Teleskopgabel vorne und zwei Federbeine hinten, die jeweils einen Federweg von 120 mm vorne und 90 mm hinten bieten. Das Motorrad ist mit einem 18-Zoll-Vorderrad und einem 16-Zoll-Hinterrad ausgestattet. Die Bremskraft wird an der Vorderseite von einer Doppelkolbenzange und einer 310-mm-Bremsscheibe bereitgestellt, während hinten eine Einkolbenzange und eine 220-mm-Scheibe zum Einsatz kommen. Die Eliminator-Varianten verfügen über Nissin-ABS. Die Sitzhöhe des Eliminator beträgt 735 mm, und das Leergewicht liegt bei 176 kg.

Die Eliminator SE-Variante weist identische Spezifikationen für den Antrieb und das Fahrwerk auf, hat jedoch ein leicht höheres fahrbereites Gewicht von 178 kg. Zusätzlich zur Standardausstattung bietet sie eine kompakte Lampenverkleidung, Faltenbälge an der Vorderradgabel, eine verarbeitete Sitzbank und eine USB-Steckdose.

In Europa wird der 2024 Kawasaki Eliminator in zwei Varianten angeboten: Eliminator und Eliminator SE, wobei beide Varianten ABS enthalten. In Japan ist dagegen der Eliminator 400 erhältlich. Die Preise für den deutschen Markt wurden noch nicht bekannt gegeben. In den USA liegt der Preis für den Eliminator bei 6.949 $ und für den Eliminator SE bei 7.249 $.