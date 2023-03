Kawasakis 400-ccm-Parallel-Twin-Motor hat sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Fahrer als äußerst leistungsfähig erwiesen. Das neue Cruiser-Modell, das auf dem Naked Bike Z400 und der Ninja 400 basiert, ist ab sofort in Japan erhältlich.

Bei dem neuen Kawasaki-Modell handelt es sich um einen leichten Einsteiger-Cruiser, der einen historischen Namen trägt. Ursprünglich wurde der Eliminator 400, der von 1986 bis 1994 produziert wurde, unter der Modellbezeichnung ZL400 vertrieben. Kawasaki verwendete den Motor des GPZ400R, aber Leistung und Drehmoment wurden über eine Kardanwelle zum Hinterrad übertragen.

Kawasaki bietet den wiederbelebten Eliminator nun in zwei Versionen auf dem japanischen Markt an. Wie viele andere Maschinen aus dem Hause Kawasaki gibt es den Eliminator 400 in einer Standardausstattung sowie in einer SE-Version, die mit ausgefallener Technologie wie einem GPS-fähigen Display und Front- und Heckkameras ausgestattet ist. Der Motor ist nichts Neues, da der Cruiser einen flüssigkeitsgekühlten 399-ccm-Parallel-Twin-Motor mit Kraftstoffeinspritzung und einer Leistung von 45 PS und 37 Nm Drehmoment verwendet. Anschließend wird die Kraft über ein Sechsgang-Schaltgetriebe an das Hinterrad übertragen.

Kawasaki ist kein Unbekannter in der Herstellung von Cruisern mit Parallel-Twin-Antrieb, da die Vulcan S nun seit fast einem Jahrzehnt auf dem Markt ist. Der neue Eliminator 400 hat zwar einige Ähnlichkeiten mit diesem größeren Bruder, jedoch besitzt er einen eigenen Stil, der eher der Retro-Ästhetik zuzuordnen ist. Allerdings ähnelt es dem Honda Rebel 500 ziemlich und könnte leicht mit diesem anfängerfreundlichen Cruiser verwechselt werden.

Die Kawasaki Eliminator 400 punktet mit einigen äußerst ansprechenden Eigenschaften, darunter eine bemerkenswert niedrige Sitzhöhe von lediglich 735 Millimetern. Diese kann zudem ganz nach Belieben auf 765 oder 715 Millimeter eingestellt werden. Unter den Konkurrenten sticht insbesondere die Rebel 500 hervor, doch auch eine Reihe anderer Cruiser, vor allem chinesischer Hersteller, sind in diesem Segment zu finden.

Der Cruiser Eliminator 400 ist ausschließlich in Japan erhältlich, doch soll aber im Laufe des Jahres weltweit angeboten werden. Der Preis beläuft sich auf umgerechnet 5.350 Euro für die Standardausführung und 6.050 Euro für die SE-Version.