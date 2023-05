2023 Honda XL750 Transalp erhältlich

Die Honda Transalp ist eine wahre Legende. Bereits 1986 wurde das Modell als komfortabler Crossover mit einem dynamischen V-Twin-Motor mit einem Hubraum von 583 cm³ vorgestellt, der sich auch außerhalb von befestigten Wegen hervorragend eignete. Auch heute sind Transalps aus den ersten Produktionsjahren noch auf europäischen Straßen zu sehen, was für die hohe Qualität und Zeitlosigkeit dieses Modells spricht.

Die neue Honda Transalp besticht durch ihre elegante, einfache und saubere Formensprache. Wie ihr Vorgänger ist sie eine leichte und wendige Maschine, die sowohl für die Stadt als auch für weite Reisen – allein oder mit einem Beifahrer – und auch für Spaß im leichten Gelände geeignet ist. Die Entwickler des Modells haben nach einem Gleichgewicht zwischen Aerodynamik und Windschutz, sowie einem Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit während der Fahrt gestrebt.

Angetrieben wird die Transalp von einem Reihentwin mit 755 cm³ Hubraum, der eine maximale Leistung von 92 PS und ein maximales Drehmoment von 75 Nm bietet. Das Modell verfügt über vier vordefinierte Fahrmodi – Standard, Sport, Rain und Gravel – sowie einen fünften Modus, der es dem Benutzer ermöglicht, seine bevorzugten Einstellungen auszuwählen. Darüber hinaus gibt es eine 5-stufige Traktionskontrolle mit integrierter Wheelie-Control und die Möglichkeit, die Motorbremsintensität auf drei Stufen einzustellen.

Der Stahlrahmen der neuen Transalp arbeitet mit einer vollständigen Showa-Vorderradgabel mit 43 mm Standrohrdurchmesser (200 mm Federweg) sowie einem hinteren Pro-Link-Federbein mit 190 mm Federweg zusammen. Das Motorrad ist vorne mit zwei 310-mm-Scheiben und schwimmenden Sätteln sowie hinten mit einer Scheibe mit 265 Millimetern Durchmesser und beschlauchten Rädern mit einer Größe von 21 Zoll vorne und 18 Zoll hinten ausgestattet.

Zur serienmäßigen Ausstattung der Transalp gehören unter anderem ein 5-Zoll-TFT-Display mit Sprachsteuerung und Connectivity, ABS, volle LED-Beleuchtung sowie automatisch abschaltende Blinker. Optional kann ein Quickshifter hinzugefügt werden.

Honda bietet die neue Transalp in drei verschiedenen Farben an: die klassische Version in Ross White Tricolour sowie in Matt Iridium Gray Metallic und Matt Ballistic Black Metallic. Der Preis für das Basismodell der Honda XL 750 Transalp liegt bei 10.590 Euro.

Insgesamt ist die neue XL750 Transalp ein gut durchdachtes Motorrad, das für moderne Benutzer konzipiert wurde, die Vielseitigkeit und gute Leistung von ihrer Maschine erwarten sowie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.