Honda hat mit seinen neuesten Motorradmodellen, der Honda CB750 Hornet und der Honda XL750 Transalp, erneut die Red Dot Design Awards gewonnen.

Der internationale Designpreis wurde 1955 vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen ins Leben gerufen und wird jährlich in 51 verschiedenen Kategorien von Industrieprodukten vergeben. Eine Expertenjury bewertet dabei verschiedene Kriterien wie Innovation, Funktionalität, Haltbarkeit und Ergonomie.

Die Honda CB750 Hornet und Honda XL750 Transalp wurden mit einem neuen 755ccm Parallel-Twin-Motor ausgestattet und beleben damit Kultnamen aus der Vergangenheit der Marke wieder. Die Maschinen erweitern das Angebot von Honda um neue Modelle in den Kategorien Naked und Adventure.

Die Auszeichnungen für die CB750 Hornet und XL750 Transalp folgen auf den Red Dot Design Award für den Honda ADV350-Scooter und den Honda NT1100-Tourer im Jahr 2022, den Honda Forza 750 im Jahr 2021 und den Honda CBR1000RR-R Fireblade im Jahr 2020.

Toshinobu Minami, Chief Operating Officer, Design Center, Honda R&D Co., betonte, dass die Auszeichnungen ein Beweis für die Entwicklungsprozesse seien und dass Honda einen einzigartigen, menschenzentrierten Ansatz für Design und Benutzerfreundlichkeit verfolge. Er freute sich, dass dieser Fokus in der kontinuierlichen Anerkennung bei den Red Dot Design Awards für Honda reflektiert wird. Darüber hinaus betonte er, dass diese Auszeichnungen ein Beweis für die Arbeit der Design-Teams seien, die die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Minami erklärte abschließend, dass Honda auch in Zukunft weiterhin Designs schaffen werde, die „Begeisterung“ für die zukünftigen Produkte bringen können, während es diesen menschenzentrierten Ansatz fortsetzt.

Neben den Motorrädern hat Honda auch Red Dot Design Awards für die Autos 2023 Honda Civic Type-R und 2023 Honda Civic e:HEV gewonnen.