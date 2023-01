Zulassungen 2022 – Honda an der Spitze

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, Unsicherheit und Inflation darf sich der Hersteller Honda wieder seit dem Jahre 2009 über den Spitzenplatz freuen. Mit insgesamt 25.366 Motorrad- und Scooter-Zulassungen hat Honda die Spitze des deutschen Marktes im letzten Jahr erobert, was einen Marktanteil von 12,8 % ergibt. Honda bietet seit Jahren ein breites und attraktives Spektrum an Motorrädern und Scootern, welche durch Fahrspaß, hohe Sicherheitsstandards und hohe Qualität potenzielle Kunden überzeugen. Das meiste Interesse weckte im vergangenen Jahr der Premium GT-Scooter Forza 125, welcher 2.115-mal zugelassen wurde. Den zweiten Platz belegte der Roller-Klassiker SH 125 mit 2.029, den dritten das Adventure-Bike CRF 1100 Africa Twin mit 1.964 Zulassungen. Honda hat ebenfalls weitere Erfolge zu verzeichnen, denn das Tourenmotorrad NT1100 und der Adventure-Roller ADV350 wurden mit dem Red Dot Award 2022 im Bereich Produktdesign ausgezeichnet. Der General Manager Motorcycle Division bei Honda in Deutschland, Albert Erlacher betonte, der Erfolg sei vor allem den Händlern, den aufmerksamkeitsstarken Kommunikationsmaßnahmen und einem überaus engagierten Team zu verdanken.