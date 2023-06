Abenteuer-Motorradfans haben in diesem Jahr eine aufregende neue Retro-Option für Offroad-Strecken, denn Yamaha bringt die brandneue Yamaha Ténéré 700 World Rally Edition 2023 auf den Markt.

Das auffällige Erscheinungsbild dieses Motorrads wurde von dem legendären Offroad-Rennfahrer Stéphane Peterhansel inspiriert, der während der Dakar-Rallye im Jahr 1993 auf einem ähnlichen Modell fuhr. Mit sechs Dakar-Siegen hat Peterhansel nicht nur den Namen Ténéré in die Geschichtsbücher eingebrannt, sondern auch der japanischen Marke zu unvergleichlichem Ruhm verholfen.

Der erste bemerkenswerte Aspekt dieses neuen Motorrads ist zweifellos die auffällige metallische Lackierung mit retro-inspirierter Grafik an der Seite des Kraftstofftanks. Bei genauerem Hinsehen enthüllt sich jedoch noch viel mehr. Die Maschine verfügt zunächst einmal über einen Doppeltank mit einem Fassungsvermögen von 23 Litern, was bedeutet, dass man mehr Zeit in der Landschaft verbringen kann, ohne sich Gedanken über den Kraftstoffverbrauch machen zu müssen. Eine weitere bemerkenswerte Ergänzung ist die vollständig einstellbare KYB 43-mm-Gabel, die mit beeindruckenden 230 mm Federweg bietet. Das hintere Federbein wurde im Vergleich zu den Standard-Ténéré 700-Modellen ebenfalls aufgerüstet und bietet nun 220 mm Federweg. Um Stabilität bei schneller Fahrt auf unebenem Gelände zu gewährleisten, hat Yamaha außerdem einen Öhlins-Lenkungsdämpfer mit 18 Verstellstufen und eine überarbeitete flache Rallye-Sitzbank integriert.

Die elektronische Ausstattung des Motorrads umfasst ein 5-Zoll-TFT-Display. Dieses Display ermöglicht verschiedene Anzeigemodi, darunter digitale, analoge oder Roadbook-Stile, und ist zudem mit Bluetooth ausgestattet. Das ABS des Motorrads ist ebenfalls umschaltbar und bietet drei wählbare Modi. Der erste Modus ist ein vollständiges ABS für beide Räder, der zweite Modus aktiviert das ABS nur für das Vorderrad und der dritte Modus schaltet das ABS für Vorder- und Hinterrad komplett ab.

Als abschließendes Highlight hat Yamaha dem Heck des Motorrads einen schmackhaft aussehenden Akrapovič Slip-On-Auspuff hinzugefügt, der das Gesamtbild perfekt abrundet.

Die hochwertig ausgestattete World Rally-Version der neuen Ténéré 700 ist die kostspieligste Variante im Yamaha-Sortiment. In Deutschland beträgt der Preis für die brandneue Yamaha Ténéré 700 World Rally Modell 14.674 €.

Die Highlights der 2023 Yamaha Ténéré 700 World Rally:

– Yamaha Rally Racing Farben

– Leichter Akrapovič Slip-On-Schalldämpfer

– DoppelKraftstofftank mit 23 Litern Fassungsvermögen

– Hochwertige 43-mm-KYB-Vorderradgabel mit 230 mm Federweg

– Einstellbare Öhlins-Lenkungsdämpfer

– Aluminium-Federbein mit 220 mm Federweg

– Überarbeitete flache Rallye-Sitzbank

– 5-Zoll-TFT-Anzeige mit Smartphone-Konnektivität und 3 Anzeigedarstellungen

– 3-stufiges ABS

– Spezielle World Rally-Grip-Pads