In einer äußerst begrenzten Auflage von nur 25 Einheiten erstrahlt das neue Meisterwerk von Yamaha – die R1 GYTR Pro 25th Anniversary. Zweifellos ist dieses Motorrad das härteste und exklusivste, das für den privaten Gebrauch hergestellt wurde.

Im Wesentlichen basiert die Yamaha R1 GYTR Pro 25th Anniversary auf dem bewährten Fundament der Yamaha R1. Doch hier hört die Gemeinsamkeit nicht auf. Sämtliche Komponenten aus dem GYTR Pro-Katalog wurden in dieses Meisterwerk integriert, und nicht zu vergessen, eine spezielle Lackierung, die an die legendäre Original-R1 von 1998 erinnert.

Die GYTR-Teile sind wahrlich keine Kompromisse: ein Carbon-Rahmenheck, ein modifizierter Kraftstofftank zur Senkung des Schwerpunkts, eine hochentwickelte Magneti-Marelli-ECU, Ohlins FGR-Telegabel und TTX-Federbein, eine spezielle Unterzugschwinge, Brembo-Bremskomponenten sowie eine edle Carbon-Verkleidung.

Darüber hinaus ist das spezielle GYTR Pro Electronics System (GPES) erhältlich, das aus Yamahas WorldSBK- und Endurance World Championship-Programmen entwickelt wurde. Die Technik des GPES verleiht diesem Motorrad eine Rennstreckenleistung der Extraklasse.

Die Produktion der 25th Anniversary Edition ist auf gerade mal 25 Exemplare beschränkt und kann ausschließlich online bestellt werden. Die glücklichen Besitzer dieser Meisterwerke dürfen sich auf einen besonderen Tag auf der Rennstrecke freuen. Dabei stehen ihnen Yamaha-Techniker zur Seite, die dafür sorgen, dass jeder Fahrer das Maximum aus seiner Maschine herausholen kann.

Andrea Dosoli, der Road Racing Manager bei Yamaha Motor Europe, offenbarte, dass die Palette der GYTR Pro Performance-Teile in enger Zusammenarbeit mit den World Superbike- und Endurance World Championship-Rennprogrammen entwickelt wurde. Dies ermöglicht den Kunden, eine wirklich einzigartige Leistung zu erleben, ohne dass sie einen Yamaha-Vertrag für die Teilnahme an der WorldSBK oder EWC benötigen. Die R1 GYTR Pro 25th Anniversary Edition bietet somit die Möglichkeit, ein Motorrad zu genießen, das den Spezifikationen ihrer Weltmeisterschafts-Rennmaschinen so nahe kommt wie nie zuvor.

Stolz erklärte Eric de Seynes, der Präsident und CEO von Yamaha Motor Europe, dass die GYTR Pro-Reihe von den hauseigenen WorldSBK-Renningenieuren entworfen und von professionellen Fahrern getestet wurde. Diese Reihe verkörpert die höchste Stufe dessen, was möglich ist, wenn es darum geht, rennentwickelte Technologie für Kunden zugänglich zu machen. Jedes der exklusiven R1 GYTR Pro 25th Anniversary Edition-Einheiten wird von erfahrenen Technikern in einem der GYTR Pro Shops von Hand gefertigt.

Die Enthüllung der Yamaha R1 GYTR Pro 25th Anniversary fand im Rahmen des Yamaha Racing Experience-Events in Mugello statt. Hier wurde nicht nur das 25-jährige Jubiläum der R1 gefeiert, sondern auch das 50-jährige Jubiläum der ersten Yamaha TZ-Produktionsrennmotorräder gewürdigt.