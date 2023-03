Yamaha Motor hat die Gründung eines zweiten Yamaha Motor Exploratory Fund bekannt gegeben, der 100 Millionen US-Dollar für Investitionen in den USA über einen Zeitraum von 10 Jahren bereitstellt.

Schon 2015 hat Yamaha Motor Ventures (YMV) im Silicon Valley gegründet, welches sich nun um die Auswahl der Unternehmen kümmern wird, die von dem neuen Investmentfonds von Yamaha Motor profitieren werden. Insgesamt werden 100 Millionen US-Dollar als Teil des neuen Yamaha Motor Exploratory Fund, L.P. II bereitgestellt, der auf den ersten Exploratory Fund aus dem Jahr 2018 folgt.

Yamaha betont, dass der Fokus des Fonds auf der Erforschung von Technologien und Möglichkeiten liegt, die darauf abzielen, neue Geschäftsfelder zu erschließen und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die Schaffung des zweiten Fonds ist Teil des „Medium Term Management Plan“ von Yamaha, der von 2022 bis 2024 läuft und darauf abzielt, kleinere Unternehmen zu Kerngeschäften zu entwickeln, die zu Wettbewerbsvorteilen beitragen.

Der zweite Yamaha Motor Exploratory Fund wurde im Februar 2023 gegründet und ist mit einer Laufzeit von 10 Jahren ein viel langfristigeres Projekt als der erste Fonds. Yamaha gibt an, dass das Ziel des Fonds in der Investition in Start-ups mit innovativen Technologien und großem Geschäftswachstumspotenzial im Bereich Transport, Robotik, Daten/KI, sowie digitale Gesundheit und Wellness liegt.

Obwohl es noch unklar ist, was genau aus dem neuen Investmentfonds von Yamaha hervorgehen wird, deutet das Streben nach „Daten/KI“ möglicherweise darauf hin, dass Yamaha Interesse daran hat, über diesen Fonds selbstfahrende Technologie für seine Motorräder zu entwickeln.