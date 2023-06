Yamaha E01: wird der elektrische Roller den europäischen Markt erobern?

Elektro-Zweiräder erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit, insbesondere Elektroroller für Pendler, die auf Praktikabilität und Komfort ausgerichtet sind. In den letzten Jahren haben sowohl neue als auch etablierte Hersteller zahlreiche dieser Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht.

Ein vielversprechender Neuzugang in der Welt der Elektroroller ist der Yamaha E01. Bereits im Oktober 2019 präsentierte Yamaha das Konzept dieses Elektrorollers auf der Tokyo Motor Show. Nach mehreren Jahren ist der Roller nun bereits auf dem asiatischen Markt erhältlich, wo Yamaha Tests und Leasingprogramme in Ländern wie Japan, Taiwan, Indonesien, Malaysia und Thailand durchführt. Als nächstes soll der Yamaha E01 den europäischen Markt erobern, was angesichts des verstärkten Einsatzes der Elektromobilität in vielen EU-Ländern verständlich ist.

Was den Yamaha E01 besonders interessant macht, ist die Verwendung einer bewährten Rollerplattform in Verbindung mit einem modernen elektrischen Antrieb. Im Gegensatz zu günstigeren Rollern setzt der E01 nicht auf einen in der Hinterradnabe montierten Motor. Stattdessen ist der elektrische Motor des E01 vor der Schwinge angebracht, ähnlich wie bei einem herkömmlichen Verbrennungsmotor-Roller. Dadurch erhält das Zweirad eine bessere Balance. Die Leistung des E01 entspricht in etwa einem 125-ccm-Verbrennungsmotorrad, wobei der Elektroroller wahrscheinlich sogar leistungsstärker ist. Der Elektromotor des E01 hat eine Nennleistung von 8,1 kW, was etwa 11 PS bei 5.000 U/min entspricht. Das maximale Drehmoment beträgt 30 Nm bei 1.950 U/min.

Der Elektromotor des Yamaha E01 bezieht seine Energie aus einem Batteriepaket mit einer Kapazität von 56,3 Ah und einer Spannung von 87,6 Volt. Laut Yamaha beträgt die Reichweite des Rollers im realen Fahrbetrieb etwa 104 km, und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 100 km/h. Es ist zu beachten, dass diese Reichweite bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h erzielt wird. Zudem verfügt der E01 über ein Schnellladesystem, das den Roller innerhalb einer Stunde aufladen sollte. Bei herkömmlichem Laden dauert es ungefähr fünf Stunden.

Ein praktischer Roller zeichnet sich nicht nur durch seine technischen Spezifikationen aus. Der Yamaha E01 bietet auch zahlreiche Annehmlichkeiten, wie beispielsweise ein großes Gepäckfach unter der Sitzbank mit einem Stauraum von 23 Litern. Es ist groß genug, um einen Integralhelm zu verstauen. Zusätzlich zu den Fahrmodi Eco, Standard und Power ist auch ein Rückwärtsgang für langsame Manöver verfügbar.

Der genaue Preis und das Veröffentlichungsdatum für den Yamaha E01 auf dem europäischen Markt stehen noch nicht fest. Dennoch kann man den Roller bereits auf französischen Straßen im Rahmen eines Leasingprogramms im Testbetrieb finden. Es ist wahrscheinlich, dass der Roller auf ähnliche Weise in den Rest Europas eingeführt wird, und dies wird voraussichtlich im Jahr 2024 geschehen.