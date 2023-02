Wird in China eine Aprilia RS 440 getestet?

Eine neue Ergänzung der RS-Sportbike-Reihe von Aprilia könnte auf dem Weg sein – ein neues Motorrad, von dem angenommen wird, dass es sich um eine Aprilia handelt, wurde beim Testen in China gesichtet. Es wird behauptet, dass es einen 440-cm3-Motor hat: eine RS 440?

Aprilia hat mit seinem Mittelklasse-Sportbike, der Aprilia RS 660, Erfolg gehabt und versucht nun anscheinend, mit einer etwas kleineren Einstiegsvariante an diesen Erfolg anzuknüpfen. Was wie eine Aprilia RS 440 aussieht, wurde beim Testen in China gesichtet, wo Aprilia letztes Jahr einen neuen Motor patentieren ließ. Der patentierte Motor war wegen seiner zentralen Position des Getriebes zwischen den Zylindern besonders.

Der Motor soll zwischen 45 und 50 PS liefern, was ungefähr der Leistung der Kawasaki Ninja 400 entspricht. Das Motorrad weist auch ein Styling auf, das sicherlich größeren Aprilia-Motorrädern nicht unähnlich ist, mit drei Scheinwerfern und einem scharfen, abgewinkelten Heckteil. Der Rahmen ist außerdem mit einer umgedrehten Vorderradgabel und einer großen, einzelnen vorderen Bremsscheibe ausgestattet.

Es ist ein merkwürdiges Modell, das Aprilia anscheinend testet. Da die RS 660 auch zwei Geschwister die Tuareg 660 und Tuono 660 hat, gibt es auch Spielraum für 440-Versionen dieser beiden Modelle und vielleicht sogar eine Version mit Fokus auf die Rennstrecke.

Die RS-Version selbst könnte auch in den Supersport 300-Klassen einen konkurrenzfähigen Wert haben. Wenn es sich um eine 440 handelt, würde sie natürlich nicht genau der „300“-Klasse entsprechen, aber Kawasaki hat fast jede Meisterschaft in der WSSP300 mit einem 400-cm3-Motorrad gewonnen.

Die Produktion ist noch nicht bestätigt, und der Testort des Motorrads bedeutet, dass in Frage gestellt werden muss, ob dies ein Modell sein wird, welches in Europa ankommt.