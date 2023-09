Vorstellung des Neuen BMW Trios

Ein herzliches Willkommen und Abschied von der BMW F750/850 – jetzt ist es Zeit für die neuen Modelle: die F800GS, F900GS und F900GS Adventure. Diese drei Motorräder betreten den Markt mit beeindruckenden Verbesserungen, darunter größere Motoren, erweiterte Ausstattung und eine Verringerung des Gewichts.

Das auffälligste Update bei allen drei Modellen ist die Erhöhung des Hubraums des F-Zweizylinder-Reihenmotors von 853 ccm auf 895 ccm. Diese Hubraumerweiterung geht mit einer Leistungssteigerung einher. Das Einstiegsmodell F800GS liefert nun eine Spitzenleistung von 87 PS bei 6.750 U/min im Vergleich zu den früheren 76,4 PS der F750. Die beiden neuen F900GS Modelle hingegen beeindrucken mit 105 PS bei 8.500 U/min, im Gegensatz zu den 84 PS der alten F850. Diese neuen Motoren bieten nicht nur eine spürbare Steigerung der Höchstleistung um jeweils 10 PS, sondern zeichnen sich auch durch ein deutlich verbessertes Drehmomentverhalten aus. Dies führt zu einer gesteigerten Beschleunigung und beeindruckenden Fahrleistungen beim Anfahren.

Aber das ist nicht die einzige Veränderung an der neuen GS-Generation. Das Einstiegsmodell F800GS wird jetzt serienmäßig mit einem 6,5-Zoll-TFT-Display, einem LED-Frontscheinwerfer, beheizten Griffen, Handprotektoren, einem Topcase-Träger und stilistischen Verfeinerungen ausgeliefert.

Die hochwertig ausgestattete F900GS hingegen hat ihr Gewicht um 14 kg reduziert, unter anderem durch einen leichteren Kunststoff-Tank und eine leichtere Schwinge. Sie glänzt mit einem aktualisierten Styling, einem serienmäßigen Akrapovic Sportauspuff, neuer, vollständig einstellbarer Upside-down-Telegabel, einem LED-Scheinwerfer, beheizten Griffen und Handprotektoren als Standard.

Die Spitzenausführung F900GS Adventure, gekennzeichnet durch ihren größeren Tank und längere Federwege für Offroad-Abenteuer, bietet ebenfalls neue, voll einstellbare Upside-down-Telegabel, neue LED-Scheinwerfer, stilistische Veränderungen und serienmäßig beheizte Griffe sowie einen robusten Aluminium-Unterfahrschutz.

Alle drei Motorräder sind mit zwei serienmäßigen Fahrmodi ausgestattet, „Rain“ und „Road“, und bieten gegen Aufpreis „Ride Modes Pro“ mit drei zusätzlichen Fahrmodi. Sie verfügen auch über das kurvenoptimierte ABS Pro und dynamische Traktionskontrolle DTC als Standard, während das anspruchsvollere Dynamic Brake Control DBC und die Motor-Schleppmoment-Regelung MSR optional verfügbar sind. Darüber hinaus kann die brandneue F900GS ab Werk mit dem Enduro Pro-Paket ausgestattet werden, das eine vollständig anpassbare, mit Titannitrid beschichtete Upside-Down-Telegabel, ein voll verstellbares Zentralfederbein, eine Lenkererhöhung und eine M Endurance Kette für Offroad-Abenteuer umfasst. Für die F900GS Adventure und die F800GS kann optional das elektronische Fahrwerk Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) gewählt werden.

Das Einstiegsmodell F800GS ist auch in einer A2-Führerscheinkonformen Version mit 35 kW/47 PS erhältlich, um jungen Fahrern mit beschränkten Führerscheinen eine kostbare Erfahrung im Gelände zu ermöglichen.

In Bezug auf die Farbauswahl gibt es verschiedene Optionen für jeden Geschmack. Die neue F800GS ist in den Farben „Lightwhite uni“, „Racing Blue“ als Modellvariante „Sport“ und „Triple Black“ in „Blackstorm metallic“ erhältlich. Die F900GS wird als Basisvariante in „Blackstorm metallic“, als Modellvariante „Passion“ in „São Paulo Gelb uni“ und als „GS Trophy“ in „Lightwhite uni/Racing Blue metallic“ angeboten. Die F900GS Adventure ist in der Basisvariante in „Blackstorm metallic“ sowie als Modellvariante „Ride Pro“ in „Weißaluminium matt“ erhältlich. Diese Motorräder werden Anfang 2024 auf dem Markt erhältlich sein.