Triumph hat kürzlich die lang erwarteten Modelle Speed 400 und Scrambler 400 X vorgestellt und präsentiert nun stolz die neuen Farbschemata für seine Motorräder der Modellpalette 2024.

Insgesamt sechs aufregende Farben wurden für verschiedene Modelle ausgewählt, die dem kommenden Jahr einen frischen Anstrich verleihen. Für diejenigen, die in der Vergangenheit die Farbauswahl von Triumph aufmerksam verfolgt haben, werden die meisten dieser Farben bekannt vorkommen, jedoch auf anderen Modellen als in der bevorstehenden Saison 2024. Eine Ausnahme ist die Farbe Matt Baja Orange, die ab dem Jahr 2024 nicht mehr verfügbar sein wird.

Werfen wir einen Blick auf die neuen Farben und die dazugehörigen Modelle der Saison 2024:

2024 Triumph Speed Triple 1200 RS:

Als Spitzenreiter der Triumph Naked Bikes präsentiert sich die Speed Triple 1200 RS in drei eleganten Farboptionen. Neben den beliebten Ausführungen Matt Silver Ice und Sapphire Black wird die neue Farbe Carnival Red eingeführt. Alle drei Varianten werden mit auffälligen RS-Grafiken in silberner Akzentuierung verziert.

2024 Triumph Trident 660:

Die Trident 660, ein kompaktes Motorrad, das für A2-Führerscheininhaber geeignet ist, wird um eine weitere Farbvariante erweitert. Neben den bereits bekannten Farben Silver Ice, Diablo Red und Matt Jett Black in Kombination mit Silver Ice wird die Trident 660 nun auch in Jet Black und Triumph Racing Yellow erhältlich sein. Das Tankdesign wird mit dem charakteristischen Markenlogo verziert sein. Darüber hinaus wird es eine klassische Option in Sapphire Black geben. Insgesamt stehen somit vier verschiedene Farbvarianten zur Auswahl.

2024 Triumph Rocket 3 R und Rocket 3 GT:

Die Naked Bikes Rocket 3 R und Rocket 3 GT präsentieren sich in einer neuen Farbkombination: Sapphire Black & Carnival Red mit Silver Ice. Zusätzlich bleibt das Sapphire Black weiterhin verfügbar, während die sportlichere Rocket 3 R auch in Matt Silver Ice erhältlich sein wird.

2024 Triumph Tiger Sport 660:

Die vielseitige Tiger Sport 660 bietet für das kommende Jahr drei verschiedene Farbvarianten zur Auswahl. Neben der bewährten Kombination aus Korosi Red und Graphite stehen nun auch zwei neue Optionen zur Verfügung: Snowdonia White und Jet Black sowie Jet Black und Graphite.

Laut Triumph sind alle neuen Farben für das Jahr 2024 bereits bei autorisierten Triumph-Händlern vor Ort bestellbar. Preis und Verfügbarkeit können je nach Region variieren.