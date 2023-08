Triumph Daytona kehrt zurück

Die lang erwartete Rückkehr der Triumph Daytona steht bevor. Es sieht so aus, als ob wir endlich in den Genuss kommen werden, das Motorrad wieder auf dem Markt zu sehen. Allerdings wird es einige Überraschungen geben, da es nicht auf der Grundlage der Street Triple 765 entwickelt wurde.

Ein kürzlich veröffentlichtes Video mit einer Testversion des Motorrads gibt uns Einblicke in das kommende Modell. Die Informationen deuten darauf hin, dass die neue Daytona auf dem Motor der 660-Plattform basieren wird. Dieses Motorrad wird mit Komponenten wie einer Showa-Federung und Nissin-Bremsen ausgestattet sein, was darauf hindeutet, dass Triumph die Entscheidung getroffen hat, ein Motorrad auf Basis des Trident 660 zu gestalten. Der 660 cm³ Motor wird voraussichtlich eine Leistung von 81 PS und ein Drehmoment von 64 Nm bieten.

Derzeit gibt es auf diesem Marktsegment nur wenige Konkurrenten wie die Yamaha R7 und die Aprilia RS660. Daher wird die Triumph Daytona auf der 660-Plattform eine willkommene Ergänzung sein. Es wird erwartet, dass auch Honda in naher Zukunft ähnliche Modelle basierend auf dem Hornet 750 und Suzuki auf Basis des GSX-8S vorstellen wird. In der Zwischenzeit sieht es so aus, als ob die Triumph Daytona auf der 660-Plattform bereit für die Serienproduktion ist.

Bereits im Jahr 2019 gab es eine Rückkehr des Daytona-Modells in Form des Daytona Moto2 765. Dieses Modell wurde als limitierte Edition herausgebracht, um die Präsenz der britischen Marke im Moto2-Zyklus zu würdigen, in dem sie Motoren liefert. Dies war jedoch nicht die vollständige Rückkehr, auf die sich die Fans erhofft hatten. Nun warten wir gespannt auf weitere offizielle Informationen zu diesem neuen Modell.