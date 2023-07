Suzuki hat die GSX-8S in einer speziellen Edition als Hommage an das erfolgreiche Suzuki Endurance Racing Team veröffentlicht, das sich in der Endurance World Championship bewährt hat.

Die besondere Ausführung des Motorrads wird in den Varianten „Style“ und „Premium“ erhältlich sein und erweitert damit das Angebot. Doch was genau zeichnet die Special Edition der Suzuki GSX-8S SERT aus?

Das Herzstücke dieser Maschine ist der Zweizylinder-Motor. Mit einem beeindruckenden Hubraum von 776 ccm erzeugt der Motor eine maximale Leistung von 83 PS und ein Drehmoment von 78 Nm. Die Suzuki GSX-8S SERT ist darüber hinaus mit modernster Technologie ausgestattet, darunter Ride-by-Wire, ein Quickshifter und ein Traktionskontrollsystem. Fahrmodi und innovative Fahrerunterstützungssysteme gehören ebenfalls zur Ausstattung dieses Modells.

Die spezielle SERT-Version der GSX-8S wird in zwei Paketen angeboten. Das „Style Paket“ beinhaltet einen Bugspoiler, Verkleidungsaufkleber im charakteristischen SERT-Look sowie eine Beifahrersitzbankabdeckung und ein kleines Windschild. Zusätzlich wird eine USB-Buchse zur Verfügung gestellt. Für diejenigen, die das Motorrad noch weiter aufrüsten möchten, steht das „Premium Paket“ zur Auswahl. Dieses beinhaltet SERT-gelabelte Sturzpads, sowie einen Heckumbau mit integrierten Blinkern und einem kurzen Kennzeichenträger. Dadurch erhält die Suzuki GSX-8S SERT ein noch kompakteres Erscheinungsbild.

Das Style Paket wird zu einem Preis von 899 Euro angeboten, während das Premium Paket für 1399 Euro erhältlich ist. Leider wird die Suzuki GSX-8S SERT in dieser speziellen Edition vorerst ausschließlich in Frankreich verfügbar sein. Ob dieses Modell auch in Deutschland erhältlich sein wird, bleibt derzeit noch unklar.