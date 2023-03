Das vorgeschlagene Benzin- und Dieselverbot, das ab 2035 geplant ist, könnte bedroht sein, nachdem sich eine Reihe von EU-Staaten, darunter auch Deutschland, dagegen ausgesprochen haben.

Italien, Polen und Bulgarien schließen sich Deutschlands Haltung an und haben sich ebenfalls gegen das Verbot ausgesprochen. Deutschlands Haltung zum Verbrennungsmotor könnte denjenigen Hoffnung geben, die der Meinung sind, dass elektrische Energie nicht der einzige Weg in eine umweltfreundlichere Zukunft ist.

Es mag zunächst so klingen, als ob der Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeugen auch nach 2035 fortgesetzt wird, aber das ist nicht ganz korrekt. Stattdessen will die Bundesregierung eine Alternative zum Umstieg auf den Batterieantrieb durchsetzen. Konkret fordert Deutschland die Aufnahme einer anderen Möglichkeit in die Vorschläge, die zu einer verstärkten Entwicklung von E-Fuels und Biokraftstoffen führen könnte. Während der Batterieantrieb zweifellos eine Option ist, ist die Infrastruktur in einigen Ländern bei weitem nicht bereit, die vollständige Nutzung von Elektrofahrzeugen zu akzeptieren. In diesem Kontext scheinen E-Fuels und Biokraftstoffe eine nützliche Alternative zu sein.

Zudem gibt es bereits ein einsatzbereites Netzwerk von Einzelhandelsflächen im ganzen Land, die flüssigen Kraftstoff verkaufen, lagern und an Kunden liefern. Eine Umstellung auf umweltfreundlichere alternative Flüssigkraftstoffe würde dazu beitragen, diese Einzelhandelsflächen und die dort Beschäftigten zu erhalten. Hinzu kommt, dass Benzin- und Dieselfahrzeuge in vielen Fällen einfach auf umweltfreundlichere Kraftstoffe umgestellt werden können, ohne Änderungen am Fahrzeug vornehmen zu müssen.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die endgültige Entscheidung ausfällt.