Royal Enfield Hunter 350 mit sehr guten Verkaufszahlen

Die Royal Enfield Hunter 350 hat einen beachtlichen Meilenstein erreicht – sie hat weltweit 200.000 verkaufte Einheiten verzeichnet.

Als jüngstes Mitglied der 350ccm Modellreihe von Royal Enfield wurde die Hunter im August 2022 auf den internationalen Markt gebracht und erwies sich als äußerst erfolgreich. Im Gegensatz zu den typischen Cruiser-Modellen von Royal Enfield bietet die Hunter eine neutrale Fahrposition, die gleichermaßen für den Stadtverkehr und auf kurvigen Straßen geeignet ist.

Der Erfolg der Hunter 350 ist beeindruckend, da sie in weniger als einem Jahr die Marke von 200.000 verkauften Einheiten weltweit erreicht hat. Innerhalb von nur sieben Monaten wurde die erste Hälfte dieses Meilensteins erreicht, während die nächste 100.000 Einheiten in weiteren knapp fünf Monaten verkauft wurden. Dies verdeutlicht die anhaltend hohe Nachfrage nach diesem leichten Retro-Roadster.

In einer offiziellen Pressemitteilung verkündete Royal Enfield, dass die Hunter 350 in Indien und anderen wichtigen Märkten der Asia-Pacific-Region stark an Popularität gewonnen hat. Darüber hinaus erfreute sich das Motorrad auch in südamerikanischen Ländern wie Argentinien, Kolumbien und Mexiko sowie in europäischen Märkten wie Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien großer Beliebtheit. Um der steigenden Nachfrage in Südamerika gerecht zu werden, plant Royal Enfield sogar die Produktion der Hunter 350 in Brasilien.

Für diejenigen, die nicht vertraut sind, ist die Royal Enfield Hunter 350 ein vielseitiges Modell mit einem universellen Design, das von einem 349 ccm luft- und ölgekühlten Einzylindermotor angetrieben wird. Dieser Motor erzeugt eine Leistung von 20 PS bei 6.100 U/min und bietet somit eine angenehme Leistung für verschiedenste Fahrbedingungen. Der Preis für dieses Modell beginnt ab 4.490 Euro.