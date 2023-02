Peugeot kehrt mit neuen PM-01-Modellen in die Motorradwelt zurück

Peugeot hat das erste Motorrad bereits 1898 gebaut und ist vor allem für seine Motorroller bekannt. Jetzt steigt Peugeot mit den neuen PM-01-Modellen, die in 125-cm³- und – später im Jahr – 300-cm³-Motoren produziert werden, wieder in den Motorradmarkt ein.

Der 125-cm³-Motor leistet 13,7 PS bei 9500 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 11 Nm bei 7.500 U/min, was weniger ist als die Konkurrenz von KTM, Honda, Kawasaki und Yamaha. Ein schwarzes Rohrchassis hält den Motor an Ort und Stelle, während darunter eine schwarze Auspuffanlage verläuft. Vorne sorgen 41-mm-Upside-Down-Gabeln für die Dämpfung des 17-Zoll-Vorderrads mit einem 110/70-Reifen. Von der Größe her entsprechen die Gabeln denen der Honda CB125R und Yamaha MT125. Die Dämpfung am Hinterrad wird von einer einzelnen Feder mit einstellbarer Vorspannung übernommen, während ein Sechsganggetriebe die Kraft auf den 150/60 17-Zoll-Hinterreifen überträgt.

Eine einzelne 280-mm-Scheibe, die kleinste unter den bereits genannten Wettbewerbern, sorgt für die Bremskraft vorne. Hinten hilft eine 240-mm-Scheibe, die größte Scheibe unter ihren Mitbewerbern, das Motorrad zum Stehen zu bringen. Zwei-Kanal-ABS ist Standard.

Mit einem Gewicht von 152 kg ist die PM-01 8 kg schwerer als die nächstschwerere Kawasakis Z125 und satte 22 kg schwerer als die CB125R. Im Vergleich zum Wettbewerb zeichnet sich das Motorrad mit weniger Leistung, Drehmoment und vorderer Bremskraft aus. Als Erstes ist es daher schwer zu erkennen, wie Peugeot mit dem PM-01 auf dem 125-cm³-Markt konkurrieren kann. Styling könnte aber die Antwort sein. Der PM-01 zeichnet sich durch ein klares, eckiges Aussehen und ein unverwechselbares LED-Scheinwerferdesign aus. Ein LED-Rücklicht und ein USB-Anschluss sind ebenfalls Standard. Ein TFT-Bildschirm, eine niedrigere Sitzhöhe von 810 mm und der ordentliche 12,5-Liter-Tank zählen ebenso zu den Vorteilen.

Der 125 wird voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres in den Ausstellungsräumen in Jet Blue, Sharp White oder Matt Black erhältlich sein.

Die leistungsstärkere Version des Modells PM-01 (mit einem Leergewicht von 162 kg) wird ebenfalls von einem Einzylindermotor angetrieben, jedoch mit einem Hubraum von 292,4-cm3. Hier beträgt die Leistung 29 PS bei 9.000 U/min und das maximale Drehmoment 24,5 Nm bei 7.000 U/min. Die 300-cm3-Variante soll etwas später im Jahr auf den Markt kommen und wird Vorder- und Hinterradaufhängung, Beleuchtung, Kraftstofftank, Bremsen, Räder und Reifen mit ihrem kleineren Schwestermodell teilen.