Offizielle Vorstellung der Aprilia RS 457

Im Bereich der Motorräder zwischen 400 und 500 cm³ steht der Spaßfaktor im Mittelpunkt, und Aprilia möchte sich in diesem Segment einen Namen machen. Das markante Erscheinungsbild der RS-Serie ist unverkennbar, aber für das Team aus Noale ist diese Klasse Neuland.

Die nagelneue Aprilia RS 457 wird von einem flüssigkeitsgekühlten Parallel-Twin-Motor angetrieben, der eine beeindruckende Leistung von 35 kW (ca. 46,9 PS) erreicht. Damit bewegt sich das Motorrad an der oberen Grenze dessen, was für Fahrer mit einem A2-Führerschein in Europa zugelassen ist. Laut Aprilia beträgt das Fahrgewicht der RS 457 175 Kilogramm.

In Bezug auf das Design weist die RS 457 einen Aluminiumrahmen auf, der dem der RS 660 ähnelt. Die Federung wird von einer 41-mm-USD-Gabel mit 120 Millimetern Federweg und einstellbarer Vorspannung vorne sowie einem hinteren Federbein mit 130 Millimetern Federweg und Einstellmöglichkeiten für Vorspannung und Zugstufe übernommen.

Die Bremsen der RS 457, geliefert von Brembo, sorgen für zuverlässige Verzögerung vorne und hinten. An der Vorderachse befindet sich eine einzelne 320-mm-Bremsscheibe, während die Hinterradbremse eine 220-mm-Bremsscheibe aufweist. Das Motorrad ist auf einem Satz 17-Zoll-Leichtmetallrädern unterwegs.

Das Elektronikpaket der 2024 Aprilia RS 457 ist komplett auf Ride-by-Wire umgestellt und umfasst eine dreistufige Traktionskontrolle, die bei Bedarf vollständig deaktiviert werden kann. Ebenfalls serienmäßig sind drei Fahrmodi verfügbar.

Zu den weiteren Merkmalen der RS 457 gehören eine vollständige LED-Beleuchtung mit integrierten Frontblinkern, ein 5-Zoll-TFT-Display und die clevere Funktion beleuchteter Bedienelemente am Lenker. Ein Quickshifter steht als Option von Aprilia zur Verfügung.

Informationen zu Preis und Verfügbarkeit der 2024 Aprilia RS 457 sind derzeit noch nicht veröffentlicht worden. Es wird jedoch erwartet, dass diese Daten in naher Zukunft bekanntgegeben werden.