Dieser Reiseenduro-Reifen vereint Dunlops Know-how in den Bereichen Touring, Abenteuer und Offroad.

Dunlop wird von vielen als einer der führenden Reifenhersteller für Autos und Motorräder angesehen. Mit einem umfangreichen Produktportfolio, das die Grundlagen aller Disziplinen des Motorradfahrens abdeckt, erweitert Dunlop seine Produktpalette mit der Einführung des Trailmax Raid, dem am stärksten auf Offroad ausgerichteten Reifensatz in seinem Katalog.

Vom Design her weist der Trailmax Raid ähnliches Profilbild wie der D908 RR auf und wurde aus dem Rallye-Raid-Programm der Marke abgeleitet. Die großen Blöcke bieten eine hervorragende Traktion auf losem Untergrund, wie Sand und Kies, und haben gleichzeitig genug Leben, um auf dem Heimweg von Offroad-Ausflügen auf der Straße gefahren zu werden. Der Trailmax Raid baut auf dem Erfolg des 2020 eingeführten Trailmax Meridian auf und ist für den regelmäßigen Offroad-Einsatz gedacht. Genauer gesagt handelt es sich um einen 50/50-Straße-Offroad-Reifen, der am besten für heutige Adventure-Enduro-Motorräder geeignet ist.

Dunlop bietet den Trailmax Raid in drei Größen für 19- und 21-Zoll Vorderräder und in sechs Größen für 17- und 18-Zoll-Hinterräder an. In Bezug auf die Leistung auf der Straße behauptet Dunlop, dass der Trailmax Raid einen hervorragenden Grip auf nasser Oberfläche bietet und die Traktion für Kurvenfahrten und Bremsen maximiert. Abgesehen davon ist der Trailmax Raid der Höhepunkt von Dunlops Know-how in den Bereichen Touren-, Abenteuer- und Offroad-Technologie. Daher können Fahrer von diesem hauptsächlich auf Offroad ausgerichteten Reifensatz Vielseitigkeit erwarten.

Der Dunlop Trailmax Raid erweitert die bereits beeindruckende Auswahl an abenteuerorientierten Reifen des Unternehmens und gibt Fahrern die Möglichkeit, das Beste aus ihren Abenteuer-Enduro-Motorrädern herauszuholen. Der neue Trailmax Raid soll in einigen Größen im März 2023 auf den Markt kommen, die gesamte Palette soll im dritten Quartal 2023 verfügbar sein.