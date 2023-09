MV Agusta präsentiert die exklusive Brutale 1000 RR Assen

MV Agusta setzt seine Tradition limitierter Sondereditionen fort, die nicht nur die Geschichte der Marke, sondern auch legendäre Rennstrecken und Rennfahrer ehren. Die neueste Kreation aus Italien, die Brutale 1000 RR Assen, zollt nicht nur der „Kathedrale der Geschwindigkeit“, der Rennstrecke von Assen Tribut, sondern auch der beeindruckenden Rennhistorie von MV Agusta.

Mit nur 300 nummerierten Einheiten, die alle von Hand in Italien gefertigt werden, ist die Brutale 1000 RR Assen eine Hommage an MV Agustas 35 Siege auf dem Assen Circuit. MV Agusta kann stolz behaupten, der erfolgreichste italienische Motorradhersteller in der Geschichte des Motorsports und der Dritte in Bezug auf Siege auf dieser niederländischen Rennstrecke zu sein.

Die Gestaltung der Brutale 1000 RR Assen erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Assen Circuit, und bei der Herstellung wurden besondere Assen-Editions-Teile verwendet. Von einzigartigen Emblemen und Plaketten über Kohlefaserkomponenten bis hin zu Aluminium-Seitenplatten und einem luxuriösen blauen Alcantara-Sitzbezug – jedes Detail dieses Motorrads strahlt Exklusivität aus.

Die visuelle Pracht der ohnehin atemberaubenden Brutale 1000 RR wird durch das spezielle Farbschema der Assen-Edition noch weiter betont. Das Blu Nordico, Argento Ago und Gold Farbdesign (Blau, Silber und Gold) verleiht dem Motorrad eine elegante, sportliche und perfekt abgestimmte Optik, die die Liebe zum Detail und die hochwertige Technik des Modells unterstreicht.

In Sachen Technik wird die Brutale 1000 RR Assen von einem Euro-5-zertifizierten 998-ccm-Reihenvierzylindermotor angetrieben, der beeindruckende 208 PS bei 13.000 U/min und 116,5 Nm Drehmoment bei 11.000 U/min liefert. Trotz ihrer Leistung wiegt das Motorrad trocken nur 183 kg, was zu einem bemerkenswerten Leistungsgewicht von 1,1 PS pro Kilogramm führt.

Das Fahrwerk der MV Agusta Brutale 1000 RR Assen ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, darunter eine 43-mm-Öhlins Nix EC Upside-Down-Gabel mit 120 mm Federweg und ein Öhlins EC TTX-Hinterradfederbein mit ebenfalls 120 mm Federweg, beide mit umfangreichen Einstellungsoptionen.

Die Bremsleistung wird durch doppelte Schwimmscheiben vorne mit je 320 mm Durchmesser und eine einzelne 220-mm-Bremsscheibe hinten sichergestellt, die von Brembo Stylema Vierkolbenzangen an der Vorderseite in die Zange genommen werden. Auch hinten setzt man auf ein Brembo-System.

Die edlen Rotobox-Kohlefaserfelgen an beiden Enden und die Pirelli Diablo Supercorsa SP-Reifen tragen weiter zur Performance bei.

Neben den hochwertigen Teilen, die in dieses Motorrad eingeflossen sind, wird die Sonderedition auch mit einem Special Parts Kit geliefert, das Leistung und Exklusivität hinzufügt. Dazu gehören ein Arrow-Titan-Auspuff, CNC-gefräste Brems- und Kupplungshebel, eine Kohlefaser-Abdeckung für den Beifahrersitz, ein Aluminiumtankdeckel und sogar eine maßgeschneiderte Motorradabdeckung.

MV Agusta hat den genauen Preis noch nicht bekannt gegeben, aber aufgrund der begrenzten Stückzahl und der unvergleichlichen Exklusivität dieses Modells wird die Nachfrage zweifellos hoch sein, unabhängig von der Preisgestaltung. Es wird erwartet, dass der Preis die 40.000-Euro-Marke deutlich übersteigen wird.