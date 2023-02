Moto Morini bestätigt die Rückkehr eines neuen 1200-ccm-V-Twin

Moto Morini hat bestätigt, dass 2024 ein 1200-ccm-V-Twin in die Produktpalette zurückkehren wird. Für 2024 plant das Unternehmen einen Euro5+-1200-ccm-V-Twin-Motor mit vollelektronischen Fähigkeiten einschließlich Ride-by-Wire, einer Auswahl an Fahrmodi und Traktionskontrolle auf den Markt zu bringen.

Das 1937 gegründete Unternehmen wurde im Oktober 2018 vor dem Untergang gerettet, als der Eigentümer des chinesischen Unternehmens Zhongneng Vehicle Group, Chen Huaneng, 100 % der Anteile vom italienischen Vorbesitzer erwarb. Die Modelle werden jetzt in Italien entworfen und dann in China gebaut. Die Produktion von rund 300 Motorrädern jährlich in den letzten Jahren ist auf 3500 Maschinen in den 10 Monaten des Jahres 2022 sprunghaft angestiegen.

Alberto Monni, General Manager Moto Morini, sagte, dass die neue Motorversion bereits seit mehr als einem Jahr auf der Straße getestet wird und soll in einer Reihe von Modellen eingebaut werden. Die neuen Motorräder werden auf der EICMA-Messe vorgestellt. Das Unternehmen beabsichtigt, mindestens drei verschiedene Modelle in jeder Hubraum-Klasse im Sortiment zu haben. Das einzige Segment, auf das sich Moto Morini nicht konzentrieren wird, sind die Superbikes.

Abseits des 1200er-Motors soll weiter in das Mittelklasse-Segment investiert werden. Moto Morini hat bereits den 649-ccm-Parallel-Twin-Motor in den X-Cape und Seiemmezzo-Scrambler. Es gibt aber auch Pläne einen 90-Grad-V-Twin-Motor mit acht Ventilen in die Produktpalette mitaufzunehmen. Dieser wurde als 800er konzipiert. Das Unternehmen entscheidet noch, ob der Hubraum auf 900 ccm erhöht oder auf 700 c reduziert wird. Vielleicht werden auch beide Optionen, je nach Modell, verwendet, so Monni.

Hier glaubt die Firma, dass es eine Chance für eine Rückkehr in die Supersport-Kategorie gibt, mit historischen Rennkampagnen, bei denen die Marke den 250. Weltmeistertitel im Jahr 1963 nur knapp um zwei Punkte hinter der Honda von Jim Redman verpasste.