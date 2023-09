Moto Guzzi V7 Stone Corsa: Ein Motorrad im Retro-Stil

Die Moto Guzzi V7 Stone Corsa hat ihre Bühnenprämiere auf der Moto Guzzi Open House-Veranstaltung gefeiert und huldigt dem goldenen Zeitalter der Retro-Roadster.

Dieses Café-Racer-Motorrad ist eng mit der V7 Stone verwandt, glänzt jedoch durch eine charakteristische zweifarbige Lackierung in Rot und Graumetallic. Ein Blickfang sind die klassische runde Lampenverkleidung und die schicke Höcker-Sitzbank, die optional mit einer Soziusabdeckung ausgestattet werden kann.

Ein weiteres Highlight der V7 Stone Corsa sind die Lenkerenden-Rückspiegel, ein dunkel eloxierter Aluminiumtankdeckel und eine spezielle Plakette an der Lenkerklemmung, die es als eines der begehrten Sondermodelle auszeichnet.

Der Fokus des Motorrads liegt jedoch auf dem neuen Scheinwerfer und dem Windschild, die im harmonischen zweifarbigen Design gehalten sind. Obwohl sie vielleicht nicht die praktischsten Ergänzungen sind, runden sie das Gesamtbild des Motorrads auf ästhetische Weise ab.

Was die Leistung betrifft, bleibt die V7 Stone Corsa der bewährten Ausstattung der Standard-V7 Stone treu. Das Motorrad wird durch einen luftgekühlten 90-Grad-V-Twin-Motor mit einer Leistung von 65 PS bei 6.800 U/min und einem Drehmoment von 73 Nm bei 5.000 U/min angetrieben.

Trotz ihres sportlichen Charakters bewahrt die Moto Guzzi V7 Stone Corsa ihren klassischen Stil auch in der Fahrwerkskonstruktion. Die nicht verstellbare Telegabel vorne und die beiden vorspannbaren Federbeine hinten unterstreichen den nostalgischen Charme. Doch in Bezug auf das Bremssystem setzt die Stone Corsa auf moderne Technologie, mit Scheibenbremsen an beiden Rädern. Vorne beeindruckt eine 320 Millimeter große Bremsscheibe mit Vierkolbenzange, während hinten eine 260 Millimeter große Bremsscheibe mit Zweikolbenzange für optimale Verzögerung sorgt. Das Motorrad wiegt 218 Kilogramm und ist mit einem 21-Liter-Kunststofftank ausgestattet.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören LED-Leuchten mit Tagfahrlicht, ein modernes digitales LCD-Cockpit und eine Schlupfregelung.

Für alle, die sich in diese zeitlose Schönheit verliebt haben, wird die Moto Guzzi V7 Stone Corsa voraussichtlich ab Oktober zum Preis von 10.199 Euro erhältlich sein.