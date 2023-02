Der chinesische Hersteller Loncin hat unter der Marke Bicose ein neues Modell, den elektrischen Real 5T Scooter, auf den Markt gebracht.

Der Bicose wurde als elektrische Version eines 125ccm Rollers in Bezug auf Leistung und Performance entworfen und ist somit relativ zugänglich. Der neue Scooter wird von einem elektrischen Motor angetrieben, der in der Mitte des Rollers platziert ist. Der Elektromotor trägt seine Kraft über einen Riemenantrieb auf das Hinterrad über.

In Bezug auf die Performance ist der Real 5T auf eine Spitzenleistung von 15 PS beschränkt. Das Drehmoment beträgt 389 Nm, was dem Roller eine schnelle Beschleunigung ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 115 km/h angegeben. Der Roller erreicht auch 50 km/h in 2,6 Sekunden.

Der Real 5T ist mit zwei 89V, 27Ah Lithium-Batterien ausgestattet, die im unteren Teil des Rahmens untergebracht sind. Dies gibt dem Roller einen niedrigen Schwerpunkt, was eine stabile Fahrt ermöglicht. Die Batterien können nicht raugenommen werden, was ein Nachteil des Rollers ist. Der Bicose Real 5T hat eine unglaubliche Reichweite von bis zu 240 Kilometern im Eco-Modus. Der Roller ist auch mit einem integrierten 1,84 kW Ladegerät ausgestattet, das mit CCS Typ 2 Steckdosen kompatibel ist. Dies ermöglicht es, die Batterien von null auf 80 Prozent in nur zwei Stunden aufzuladen.

Der Real 5T verfügt über drei Fahr-Modi, Traktionskontrolle, automatische Warnlichter und sogar einen Rückwärtsgang für eine bequeme Manövrierfähigkeit in engen Parkplätzen.

Insgesamt hat das neue Bicose-Modell eine gute Optik, Leistung und Konfiguration. Der Real 5T bietet den Nutzern einen neue effiziente und unterhaltsame Kombination

Der Preis wurde noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Das neue elektrische Modell soll jedoch Mitte 2023 auf den Markt kommen.