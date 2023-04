Leonart, ein spanischer Hersteller, hat kürzlich das neueste Modell der Marke auf den Markt gebracht: den Rigger, ein neo-retro Elektromotorrad.

Wie bei vielen neuen und kleineren Motorradherstellern bevorzugt Leonart einen elektrischen Antrieb. Der Rigger ist nicht das erste Motorrad des Herstellers, aber definitiv das neueste.

Das Design des Riggers ist im neo-retro Stil gehalten, der inzwischen fast zum Synonym für zeitgenössische Elektromotorräder kleiner Hersteller geworden ist. Leonart kombinierte diesen Stil mit fünfsternigen Leichtmetallrädern (18 Zoll vorne, 17 Zoll hinten) und einer Einarmschwinge, die über ein verstellbares Federbein mit dem Stahlrahmen verbunden ist.

An der Vorderseite sorgen umgekehrte Gabeln für die Federung. Zwischen ihnen sitzen oben ein einzelner runder Scheinwerfer und ein digitales Display. Der Rigger hat eine maximale Leistung von 4,5 kW aus seinem Elektromotor, was 6 PS entspricht, und erreicht damit eine Höchstgeschwindigkeit von 102 km/h. Die Batterie hat eine Kapazität von 4,3 kWh, was eine maximale Reichweite von 150 km bei 50 km/h ergibt. Bei 70 km/h kann der Rigger 100 km zurücklegen, bei 100 km/h sind es 70 km.

Der Leonart Rigger kann derzeit vorbestellt werden. Die Vorbestellungen sind zum reduzierten Preis von 5.499 € möglich, der reguläre Preis beträgt 5.999 €. Das Modell wird derzeit nur in Spanien, Deutschland, Frankreich, Portugal und Japan angeboten.