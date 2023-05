KTM kehrt 2023 zur EICMA zurück

Die italienische Tochtergesellschaft von KTM hat bestätigt, dass das Unternehmen nach einer Abwesenheit wieder an der EICMA 2023 teilnehmen wird. Die EICMA, eine renommierte Motorradmesse in Mailand, ist ein Höhepunkt im internationalen Motorradmesse-Kalender und findet vom 7. bis 12. November 2023 statt.

Um die Rückkehr zu feiern, plant das Unternehmen aus Mattighofen ein vollständig neues Standkonzept, das gemeinsam mit den neuesten Modellen präsentiert werden soll. Darüber hinaus wird das Team Orange stolz seine jüngsten Erfolge in verschiedenen Motorsportserien präsentieren.

Tommaso Telaro, Geschäftsführer von KTM Sportmotorcycle Italia, äußerte seine Freude darüber, dass KTM in diesem für sie äußerst wichtigen Jahr zur EICMA zurückkehrt. Er betont die Bedeutung, bei einer der wichtigsten internationalen Branchenveranstaltungen präsent zu sein. In der jüngsten Vergangenheit wurden verschiedene Strategien verfolgt, aber für das Jahr 2023 sei es richtig gewesen, einen weiteren Schritt zu gehen und sich zu präsentieren. Die Teilnahme von KTM soll ein bedeutendes Signal an den Markt, Brancheninsider und die allgemeine Öffentlichkeit der Enthusiasten senden.

Giacomo Casartelli, Geschäftsführer der EICMA, fügte hinzu, dass die Präsenz von KTM mit großer Spannung erwartet wird und dies eine bedeutende Nachricht darstellt. Als Organisatoren seien sie sehr erfreut, eine so wichtige Gruppe erneut als Aussteller für die EICMA 2023 gewonnen zu haben. Er betonte auch, dass dies ein deutliches Zeichen dafür sei, wie unbestreitbar EICMA ein modernes, aktuelles und unverzichtbares Kommunikations- und Marktprojektionsinstrument für die Motorradindustrie ist. Casartelli ist überzeugt, dass diese Ankündigung von den Fans der Marke und dem allgemeinen EICMA-Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen wird.

Welche neuen Modelle KTM bei dieser Veranstaltung präsentieren wird und ob auch Husqvarna und GasGas vertreten sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir werden Sie jedoch auf dem Laufenden halten, sobald weitere Informationen verfügbar sind.