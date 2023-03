KTM, Husqvarna und GasGas haben einen neuen Mobilitätsdienst für ihre Kunden angekündigt. Gute Nachrichten für Inhaber dieser Motorräder, da der Service kostenlos und „lebenslang“ sein wird. „Lebenslang“ in Anführungszeichen, weil es einen Haken gibt.

Das kostenlose Programm deckt neue und gebrauchte Straßenmodelle von Pierer Mobility ab, der Muttergesellschaft der drei Marken. Kunden können den Mobilitätsservice für bis zu zwölf Monate in Anspruch nehmen, zusätzlich zur zweijährigen Garantie bei neuen Motorrädern. Der Support verlängert sich automatisch um weitere zwölf Monate oder bis zum nächsten Service, je nachdem, was zuerst eintritt, solange die Maschine in einem autorisierten Servicecenter gewartet wird.

Der Mobilitätsservice gilt auch für ältere Motorräder. Besitzer müssen das Motorrad lediglich von Technikern in autorisierten Servicecentern warten lassen, um für bis zu einem Jahr Mobilitätsservice berechtigt zu sein. Selbst Motorräder ohne Wartungshistorie können für den Service infrage kommen.

Der Mobilitätsservice bietet Motorradfahrern Unterstützung durch ein flächendeckendes europaweites Netzwerk von Dienstleistern sowie eine 24/7-Notrufzentrale. Pannen, Vandalismus, Diebstahl (auch versuchter Diebstahl) und Brand sind abgedeckt. Reparaturen am Straßenrand, Abschleppen, Lagerung, Ersatzteile und Schlüsseldienste sind ebenfalls verfügbar.

Sollte das Motorrad nicht mehr fahrtauglich sein, greift die Funktion „Weiterfahrt“ des Mobilitätsservices. Die Fahrtkosten für Fahrer und Beifahrer werden vom Pannenort bis zum geplanten Zielort übernommen. Je nach Entfernung kann der Service die Fahrt mit dem Taxi, Mietwagen, Zug oder Flugzeug abdecken, es gelten jedoch die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Es gibt jedoch ein paar Einschränkungen: Kunden müssen ihr Motorrad bei einem autorisierten Händler warten lassen, um den Service nutzen zu können. Zudem ist „lebenslang“ nicht wirklich ewig. Die Lebensdauer eines Motorrads beträgt für Pierer Mobility höchstens acht Jahre oder bis zu 80.000 Kilometer, abhängig von der Anzahl der Zylinder. Zweizylinder-Motorräder haben Anspruch auf bis zu 80.000 Kilometer oder acht Jahre, während Einzylinder-Modelle eine Abdeckung von bis zu acht Jahren erhalten können, aber ihre Laufleistung auf nur 60.000 Kilometer begrenzt wird – und zwar je nachdem, welches Kriterium zuerst erreicht wird.

Schließlich ist der Mobilitätsservice nur in bestimmten europäischen Ländern verfügbar, darunter Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden.