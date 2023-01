KTM ADVENTURE RALLY 2023 in Norwegen

KTM hat offiziell Pläne für die nächste Ausgabe der European Adventure Rally bekannt

gegeben. Nach erfolgreichen Läufen in Italien, Bosnien, Griechenland und Frankreich führt

der Weg jetzt nach Norwegen. Es erwarten Dich unglaubliche Landschaften, Adrenalin und

die Gelegenheit, die professionellen KTM-Botschafter zu treffen.



Das Basislager für das fünftägige Abenteuer wird im Kvitfjell Hotel in der Nähe von

Lillehammer aufschlagen. KTM gibt die Möglichkeit 150 Fahrern an der Veranstaltung

teilzunehmen. Die Fahrer werden in vier Gruppen mit jeweils 24 Personen aufgeteilt. Es

besteht ebenfalls die Möglichkeit selbst auf Touren zu gehen und die Landschaft zu

erkunden.

An jedem Rallytag werden Abendessen, Musik und Unterhaltung geboten. Die technische

Crew von KTM wird dafür sorgen, dass die orangefarbenen Maschinen für die Strecken des

nächsten Tages bestens gerüstet sind. Zudem stehen die KTM-Botschafter, wie Chris Birch,

mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem entfällt der ganze Ärger mit Unterkünften und die

Suche nach der perfekten Mischung aus landschaftlich herausfordernden und aufregenden

Routen. Komm einfach mit Deiner KTM nach Skandinavien und schaffe unvergessliche

Erinnerungen.

Zum ersten Mal werden die Reservierungen für die Veranstaltung online nach dem Prinzip

„First-Come-First-Serve“ vorgenommen. Die Rallye findet vom 24. bis 28. Juli 2023 statt,

wobei die Reservierungsmöglichkeit ab dem 28. Februar 2023 gestartet wird.