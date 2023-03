Kommt mit der Elektromobilität die Massenentlassung?

Der Übergang zur Elektromobilität schreitet voran und stellt die europäische Automobilindustrie vor nie dagewesene Herausforderungen. Die Transformationskosten beinhalten Änderungen für Tausende von Mitarbeitern in diesem Segment.

Angesichts immer ehrgeizigerer Klimaziele erscheint der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor fast unausweichlich und ist in immer mehr Ländern etablierte Politik. Neben anderen Auswirkungen auf die Branche, wie Digitalisierung und Automatisierung, wird dies erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigung haben, die von Arbeitsplatzverlusten bis hin zur Notwendigkeit der Umschulung Hunderttausender von Menschen reichen, was eine große Herausforderung der nächsten Jahre darstellt.

Schätzungen darüber, wie viele Arbeitsplätze in der europäischen Automobilindustrie in der Übergangszeit letztendlich wegfallen und inwieweit diese durch neu geschaffene Arbeitsplätze in diesem Sektor – etwa in der Batterieproduktion – kompensiert werden können, sind ungewiss. Doch es mehren sich die Stimmen, dass die elektrische Evolution vor allem von Mitarbeitern bezahlt wird, die ihren Job verlieren werden. Und es werden viele sein.

Europas starke Automobilindustrie kämpft mit einem sich beschleunigenden Übergang zu klimafreundlichen Autos und Motorrädern. Die Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft werden erheblich sein, da Millionen von Menschen heute ihren Lebensunterhalt mit der Herstellung konventioneller Autos, Motorräder und ihrer Komponenten verdienen. Viele dieser Menschen werden sich umschulen müssen, um sich an neue Aufgaben in der Produktion von Elektrofahrzeugen anzupassen. Andere werden ihre Jobs verlieren, obwohl emissionsarme Mobilität neue industrielle Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, etwa in der Batterieproduktion. Aber reicht es?

In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Coriere Della Sera enthüllte Thierry Brenton, Mitglied der Europäischen Kommission, dass die Transformation der Automobilindustrie den Verlust von rund 600.000 Arbeitsplätzen in der Europäischen Union bedeuten wird.

Die Vereinbarung über strengere CO2-Emissionsstandards wurde im Oktober 2022 geschlossen, es ist also noch kein halbes Jahr vergangen und wir sehen bereits ihre Auswirkungen. Ford hat gerade die Notwendigkeit angekündigt, fast 4.000 Arbeiter in den europäischen Fabriken zu entlassen. Grund? Die Notwendigkeit auf Elektroautos umzusteigen. Auch von anderen Big Playern auf dem alten Kontinent werden Signale zum Abbau vieler Arbeitsplätze kommen.

Tatsache ist, dass die Produktion von Elektroautos und -Motorrädern einfacher ist. Diese Fahrzeuge haben keine Getriebe und die Motoren bestehen aus weniger Komponenten. Das bedeutet Entlassungen.

Die Automobilindustrie ist ein sehr komplexes und vielschichtiges System gegenseitiger Abhängigkeiten, daher stehen Zehntausende kleinere Unternehmen im Schatten der Großen, die auch schwierige Personalentscheidungen treffen müssen. Leider ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Industrieteil von Massenentlassungen betroffen wird.