Indian Motorcycle hat eine Partnerschaft mit der Spirituosenmarke Jack Daniel’s angekündigt, um eine Sonderausgabe der Indian Chief Bobber Dark Horse zu kreieren. Da ist Whiskey in der Farbe.

Im Ernst, dieser Indian Chief Bobber in limitierter Auflage sticht vor allem aus einem Grund hervor, nämlich, dass Jack Daniels Old No. 7 in die Super Graphite Metallic-Lackierung des Motorrads gemischt wird – was das Motorrad zu einer Weltneuheit macht.

Es ist das siebte Special Edition-Motorrad, das aus einer Zusammenarbeit zwischen Indian und Jack Daniel’s resultiert. Werkssm Kustom Cycles hat auch die Herstellung beeinflusst, die sie ebenfalls Partner bei diesem Projekt waren.

Neben der Lackierung mit No. 7 wird das Motorrad auch mehrere andere Merkmale aufweisen, die es von der standardmäßigen Chief Bobber Dark Horse abheben. Zum Beispiel ist das Branding von Jack Daniel’s überall auf dem Bike zu finden, einschließlich eines Montana Silversmiths-Abzeichens, das auch die eindeutige Seriennummer jeder Einheit anzeigt. Außerdem ist die Unterschrift von Jack Daniel auf dem hinteren Kotflügel zu finden und in den Auspuff eingraviert.

Greg Luehrs, Direktor bei Jack Daniel’s, sagte, dass beide Unternehmen dieselbe Philosophie verfolgen, nämlich „Wir machen es jeden Tag und wir versuchen, unser Bestes zu tun“. Dieses Motto ist ein Hinweis dafür, dass diese Partnerschaft so erfolgreich ist. Er bestätigte zudem, dass im Laufe der siebenjährigen Zusammenarbeit unglaubliche Motorräder in limitierter Auflage entstanden sind.

Aaron Jax, Vizepräsident von Indian Motorcycle, sagte, dass das Jack Daniel’s Limited Edition Indian Chief Bobber Dark Horse eine weitere kraftvolle und dynamische Darstellung der Qualität, Handwerkskunst und Liebe zum Detail sei, die den Kern der beiden Marken ausmacht. Dieses Mal haben sich die Partner entschieden, dem legendären Old No. 7 von Jack Daniel’s® – dem kultigsten von Jack Daniel’s Whiskeys – eine Hommage zu erweisen und ihn mit dem Chief Bobber Dark Horse zu kombinieren. Beide Produkte sind zeitlose amerikanische Originale, die eine Kombination aus geradliniger Schlichtheit und erstklassiger Qualität teilen.

Es werden nur 177 Motorräder hergestellt und in Österreich, Australien, Kanada, Deutschland, Mexiko, Neuseeland, Spanien, Großbritannien und den USA erhältlich sein.