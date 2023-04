Indian FTR Loeb zu gewinnen

Indian Motorcycle veröffentlichte offizielle Fotos des FTR-Loeb-Designs, das in Zusammenarbeit mit der Custom-Werkstatt Tank Machine und dem neunmaligen Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb entworfen wurde. Es werden nur zwei solche Motorräder gebaut, eine für Sébastien Loeb selbst und eine für den glücklichen Gewinner.

Obwohl die Änderungen rein ästhetischer Natur sind, setzen Details wie die kontrastierende rote Naht auf dem individuell gestalteten Sattel und die stilisierte Zahl „9“ auf der Frontverkleidung sowie auf dem Tankende das Motorrad perfekt in Szene. Der Firmenname „Tank Machine“ taucht zudem unter dem Indian Motorcycle-Logo auf einem groben Kohlefaser-Hintergrund, neben dem Loeb-Logo auf dem Tank auf.

Bis zum 15. Mai 2023 haben Motorradfahrer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz die Chance, das FTR Loeb-Modell zu gewinnen, indem sie das offizielle Wettbewerbsformular auf der Indian Motorcycle-Webseite in ihrem Land ausfüllen und eine Probefahrt mit einem FTR machen. Es ist kein Kauf erforderlich, um an der Verlosung teilzunehmen. Der glückliche Gewinner erhält nicht nur das FTR Loeb, sondern auch eine VIP-Reise zum Wheels & Waves 2023 in Biarritz, Frankreich, um Tank Machine und Sébastien Loeb persönlich zu treffen.