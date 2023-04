Indian 2023 Elite-Modelle

Wenn Sie auf der Suche nach einem erstklassigen amerikanischen V-Twin-Bagger mit werkseitigen Custom-Komponenten und einer hochwertigen Lackierung sind, gibt es zwei klare Ziele: entweder die exquisit gestalteten CVO-Modelle von Harley oder die limitierten Elite-Modelle von Indian.

Im vergangenen Jahr brachte Indian zwei Motorräder in dieser Serie auf den Markt: den Chieftain Elite und den Challenger Elite. Der Pursuit Elite wird nun das Sortiment erweitern. Laut Aaron Jax, dem Vice President von Indian Motorcycle, repräsentiert die Elite-Linie von Baggers und Touring-Modellen mit Juwel-ähnlichen Oberflächen heute das Beste vom Besten.

2023 Indian Pursuit Elite

Mit nur 150 Einheiten weltweit, wird der Pursuit Elite den exklusiven Status genießen, der mit der Zugehörigkeit zur Premiumklasse von Indian einhergeht. Indian hat das Basismodell des Pursuit Elite im Februar letzten Jahres vorgestellt.

Das Luxusmodell wird von dem flüssigkeitsgekühlten PowerPlus-Motor angetrieben und bietet mit 122 PS und 173 Nm Drehmoment die beste Leistung seiner Klasse. Der Pursuit Elite basiert auf dem Challenger-Bagger und ist eine besser aussehende Version des Basis-Modells. Das Motorrad verfügt über einen Aluminiumrahmen, eine an dem Rahmen montierte Verkleidung und eine vollständige Ausstattung mit luxuriösen Touring-Annehmlichkeiten wie eine integrierte Beifahrer-Rückenlehne, beheizte Griffe und Touring-Sitz.

Die limitierte Ausgabe des Motorrads liefert auch einige coole Vorteile. Zum Beispiel kommt die elektronisch einstellbare Fox-Hinterachsfederung beim Pursuit Elite als Standardausstattung. Dieses Modell ist auch mit dem bekannten 7-Zoll-Touchscreen von Indian ausgestattet, der vom Ride Command-System betrieben wird. Er bietet Apple CarPlay-Integration, turn-by-turn Navigation und Bluetooth-Konnektivität. Eine weitere nützliche Funktion ist die Smart Lean Technology, um Traktionskontrolle und ABS durch Überwachung von Radschlupf und Drehmoment abzustimmen und die Leistung basierend auf Schräglage und dem gewählten Fahrmodus (Regen, Standard oder Sport) zu optimieren.

Das PowerBand-Audiosystem von Indian nutzt auch Ride Command, um auf eine Reihe von eingebauten Verstärkern, einen Equalizer und 16 Lautsprecher zuzugreifen. Auf diesem Elite-Modell sorgt das System bei höheren Geschwindigkeiten für eine bessere Klangklarheit. Weitere Touring-Annehmlichkeiten sind geräumige wetterfeste Satteltaschen, sowie ein beheizter Sitz.

Abgerundet wird das Ganze durch den ziemlich schicken Super Graphite Metallic und Black Metallic Lack des Pursuit Elite mit Shadow Bronze Chrome Akzenten, alles ergänzt durch farblich passende Elite-Beschriftungen auf Konsole und Abdeckungen. Der Indian Pursuit Elite wird einen Startpreis von $39.999 haben.

2023 Indian Chieftain Elite

Ein bekanntes Modell in der Elite-Reihe von Indian Motorcycle ist der Chieftain. Dieses Modell geht bis ins Jahr 2018 zurück.

Der Chieftain Elite behält die meisten der im Jahr 2022 angebotenen Funktionen bei, einschließlich des leistungsstärksten luftgekühlten Motors von Indian Motorcycle, dem Thunderstroke 116. Dieser Motor soll angeblich ein Drehmoment von 170 Nm liefern. Durch die Deaktivierung des hinteren Zylinders wird der Fahrkomfort beim Fahren im langsamen Verkehr verbessert. Drei wählbare Fahrmmodi – Tour, Standard und Sport – ermöglichen es dem Fahrer, die Leistung des Motorrads an den Fahrstil anzupassen.

Um dem Chieftain Elite einen individuelleren Look zu verleihen, bietet Indian in diesem Jahr einige kosmetische Feinheiten an. Zum Beispiel wird ein neues 10-Speichen-Rad unter einem leicht modifizierten Kotflügel montiert. Eine einstellbare, getönte Windschutzscheibe vorne kann auch auf- oder abgesenkt werden.

Wie auch beim Pursuit Elite verfügt der Chieftain Elite über ein 7-Zoll-Touchscreen-Display mit Ride Command, GPS mit Navigation und Funktionen wie Live-Verkehr und Wetterinformationen sowie eine Fahrzeug-Lokalisierungsfunktion. Zur Serienausstattung gehören ein integriertes Audiosystem, ABS, schlüsselloses Zündschloss, Reifendrucküberwachung und natürlich wetterfeste Satteltaschen. Das Zubehör ist mit der dynamischen Farbkombination Super Graphite Smoke über Black Smoke mit Shadow Bronze Akzenten farblich abgestimmt. Der Preis für den Chieftain Elite beginnt bei 35.499 US-Dollar.