Die IMOT feiert dieses Jahr ihr 30. Jubiläum und findet erstmals auf der Messe München in Riem vom 24. bis 26. Februar 2023 statt.

Die IMOT, die weltgrößte Motorradmesse, bringt die Branchenvertreter vom 24. bis 26. Februar 2023, nach einer zweijährigen Pause aufgrund der Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen, wieder zusammen. IMOT 2023 lockte das letzte Mal über 60.000 Motorradbegeisterte an. Die Münchener Motorrad-Schau findet dieses Jahr auf der Messe München in Riem statt, wo in einer dreitägigen Ausstellung die feinste Ingenieurskunst der Motorradbranche betrachtet werden kann.

Jede Ausgabe der IMOT in München ist ein Start in die Motorradsaison und bringt neue aufregende Attraktionen in die Motorradbranche. Beeindruckendes Produktsortiment aus allen Motorradkategorien, darunter Scooter, Custombikes, E-Fahrzeuge, Quads und mehr. Neben aktuellen Angeboten rund um das Thema Motorrad ist die IMOT auch zentrale Drehscheibe für E-Mobilität sowie Schaufenster für die führenden Unternehmen aus den Bereichen Tuning, Ausrüstung und Zubehör. Das optimale Ausstellungsprogramm wird durch verschiedene Veranstaltungen ergänzt, darunter Sonderausstellungen von neuen Modellen bis hin zu Oldtimern, Testfahrtmöglichkeiten und mehr.

Die Messe wird täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Der Preis für ein reguläres Tagesticket liegt bei 15 Euro.