Honda verleiht seinen beiden beliebtesten Modellen in Europa, dem X-ADV und dem Forza 750, im Modelljahr 2024 einen frischen Anstrich.

Die X-ADV-Reihe im Jahr 2024 wird durch zwei neue Sondereditionen geprägt sein, die in ganz Europa erhältlich sein werden: Iridium Grey Metallic und Grand Prix Red. Beide Versionen werden mit auffälliger „Big Logo“-Grafik verziert.

Im vergangenen Jahr war der X-ADV das dritthöchstverkaufte Honda-Motorrad mit einem Hubraum von über 350 cm³ in Europa. Nur das mittelschwere CB650R Neo Sports Café und die CRF1100L Africa Twin konnten in den Verkaufszahlen über ihm stehen. Seit seiner Einführung im Jahr 2016 als innovatives „Zweirad-SUV“ hat Honda in Europa fast 60.000 Einheiten dieses Modells verkauft.

Zusätzlich zu den neuen Farben wird der X-ADV weiterhin in der beliebten Farbe Matt Ballistic Black Metallic erhältlich sein, und es wird ein komplett neues Farbschema namens Puco Blue mit Black Graphite-Akzenten geben, das sicherlich Aufmerksamkeit erregen wird.

Der Forza 750 wird als der herausragende Maxi-Scooter der angesehenen Forza-Familie angesehen, der sowohl aufregendes Fahrgefühl als auch High-Tech-Komfort bietet. Im Modelljahr 2024 wird die neue spezielle Version in Matt Ballistic Black Metallic das Aushängeschild der Forza 750-Modellreihe sein. Dieses Modell wurde bereits mit dem renommierten Red Dot Award für sein außergewöhnliches Motorraddesign ausgezeichnet und wird für seine Eleganz, sportliche Leistung und außergewöhnliche Vielseitigkeit geschätzt. Die neue Version wird mit stilvollen goldenen Rädern und goldenem Forza-Logo ausgestattet sein und zusätzlich schwarze Elemente wie die Motorabdeckung, die Ölwannenverkleidung und den Schwingarm erhalten, um seinen einzigartigen Look zu unterstreichen.

Der Forza 750 wird außerdem in der brandneuen Farbe Candy Chromosphere Red und der bereits bekannten Farbe Iridium Grey Metallic erhältlich sein. Beide Farbvarianten werden durch elegante Graphite Black-Akzente veredelt, die dem Modell eine ansprechende Optik verleihen. Zusätzlich wird das Modell auch in der Variante Mat Jeans Blue Metallic angeboten.

Die neuen Versionen der Modelle Forza 750 und X-ADV für das Modelljahr 2024 werden bereits im September dieses Jahres bei den Händlern in ganz Europa erhältlich sein.