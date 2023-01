Honda CRF300L in neunen Farben

Update für die beliebte Honda Enduro CRF300L

Neue Farbe Swift Gray ergänzt künftig das traditionelle Extreme Red

Beide Farbvarianten neu mit zusätzlichen Handprotektoren ausgestattet

Die agile Leicht­-Enduro von Honda, die CRF300L, versprüht auf kurvigem Asphalt und in der Stadt ebenso Fahrfreude wie bei Offroad­-Ausflügen. Das bekannte Multitalent, das als CRF250L zur Saison 2012 eingeführt wurde, erhielt 2020 zur Euro 5­-Modellpflege zusätzliche 50 Kubik Hubraum, gleichzeitig wurde sie um 4 Kilo leichter. Zu sportlich attraktivem Design überzeugt im Alltagseinsatz der durchzugsstarke Einzylindermotor mit Sechsganggetriebe und Anti­-Hopping-­Kupplung. Ergänzend sorgen schlanke Proportionen und das Chassis mit Pro­Link­Aluminiumschwinge sowie lange Federwege für gutes Handling in jedem Gelände. Den Modelljahrgang 2023 der kleinen CRF wertet zum traditionellen Lackkleid in Extreme Federwege für bestes Handling auf jedem Terrain. Den Modelljahrgang 2023 der CRF300L wertet zum traditionellen Lackkleid in Extreme Red die neue Farbe Swift Gray (mit orangen Graphics) auf. Dazu sind beide Farbvarianten künftig mit serienmäßig montierten Handprotektoren ausgestattet.