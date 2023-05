Harley-Davidson Fast Johnnie Sonderedition

Die neuesten Modelle der Enthusiast Motorcycle Collection erscheinen als wahre Wunder.

Bereits im Jahr 1920 adoptierte der Harley-Davidson-Rennfahrer und Mitglied des „Wrecking Crew“, Ray Weishaar, ein Ferkel namens Johnnie. Nach jedem Sieg setzte Weishaar das Schweinchen auf seinen Tank, um es während der Siegesrunde zu präsentieren. Diese beliebte Praxis brachte Harley schließlich den Spitznamen „Hog“ ein und dem Ferkel den Spitznamen „Fast Johnnie“.

Bis heute pflegt das Unternehmen das Fast Johnnie-Maskottchen und lässt es erneut auf dem Tank der neuesten Enthusiast Motorcycle Collection mitfahren. Die Harley-Designer haben sich dabei von den Farbgebungen der Muscle Cars aus den 1960er und 1970er Jahren inspirieren lassen, um eine Kollektion für Enthusiasten zu schaffen.

Basierend auf dem Road Glide ST, Street Glide ST und Low Rider ST profitieren die Fast Johnnie-Modelle bereits von der sportlichen Natur der Tourer-Modelle des Unternehmens. Dazu gehört auch der größte Produktionsmotor von Harley, der Milwaukee-Eight 117 V-Twin, sowie modellspezifische Federungseinstellungen.

Um diese Funktionen zu ergänzen, wandte sich Harleys Design-Team Muscle-Car-Formen zu. In strahlendem Celestial Blue verfügen alle drei ST-Modelle über auffällige weiße Rennstreifen von vorne bis zum Heck, die sich über die Verkleidungen bis zu den Koffern ziehen. Das Enthusiast Motorcycle Collection-Logo ist am hinteren Fender zu finden.

Brad Richards, Vice President of Design and Creative Director bei Harley-Davidson, erläutert, dass die Generation, die in jener Zeit aufgewachsen ist, von Race Stripes begeistert war und dass sie noch heute eine faszinierende Wirkung haben. Er erklärt weiterhin, dass für Fast Johnnie die Grundfarbe Celestial Blue gewählt wurde, die an einen beliebten Lack aus der Ära der Muscle Cars erinnert. Die Streifen wurden in einem weißen Farbton ausgeführt, der perfekt zu dieser Epoche passt und abwechselnd dünn, breit und wieder dünn an den Seiten und oben auf der Maschine ausgeführt wurde – klassisch amerikanisch.

Aus diesem Grund wird Harley-Davidson die kombinierte Produktion der drei Varianten auf nur 2.000 Einheiten beschränken und so für Exklusivität sorgen. Der Enthusiast Motorcycle Collection Low Rider ST wird aufgrund dieser Exklusivität für 25.875 Euro angeboten, während der Street Glide ST und der Road Glide ST in der Fast Johnnie-Ausstattung 38.875 Euro kosten. Diese Modelle sollen in Kürze bei den Händlern eintreffen.