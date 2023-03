Entwickelt KTM eine neue 690-Modellreihe?

Kürzlich sind Informationen aufgetaucht, dass KTM eine neue 690er Modellreihe auf Basis der vorhandenen 790er Modellpalette entwickelt. Der indische Hersteller Bajaj soll dabei die Führung bei der Entwicklung der mittelgroßen Modelle übernehmen.

Es ist kein Geheimnis, dass einer der Schlüssel zum Erfolg von KTM darin besteht, die Produktion bestimmter Modelle an Partner in Asien auszulagern. In der Tat unterhält KTM bereits seit langem eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem indischen Unternehmen Bajaj, das in seinen Werken Plattformen für KTM entwickelt und herstellt. Ähnlich erfolgreich war die Zusammenarbeit mit der chinesischen Marke CFMoto bei der Entwicklung mehrerer Modelle, insbesondere der 790er Modellpalette.

Einige fragen sich, was aus der 490er Reihe von KTM geworden ist. Die Modelle mit kleinem Hubraum und Parallel-Twin-Motor wurden besonders auf dem asiatischen Markt erwartet und es wurde gehofft, dass Bajaj in Indien sie entwickeln und herstellen würde. Leider hat Pierer Mobility festgestellt, dass das 490-Segment nicht die gewünschten Renditen für das Unternehmen erbringen würde, und so wurde das Projekt auf Eis gelegt. Was für das Unternehmen jedoch funktionierte, war die chinesische 790-Plattform von CFMoto, und jetzt scheint es, dass KTM an einer 690-Plattform arbeitet, die auf derselben Basis aufbaut.

Darüber hinaus soll Bajaj die Führung bei der Entwicklung der Modellreihe übernehmen. Die Wiederbelebung der 690er-Reihe könnte für diejenigen, die von Modellen wie der KTM 390 Duke aufsteigen möchten, aber noch nicht bereit sind, mit einer 790 Duke auf die Straße zu gehen, einen Mittelweg bieten. Es ist jedoch zu beachten, dass die neuen 690er-Motorräder wahrscheinlich wesentlich sanftere Leistungsabgaben haben werden als die früheren Modelle, da der kräftige Einzylindermotor durch einen raffinierteren Zweizylinder ersetzt wird.

Aktuell sind die Einzelheiten bezüglich der neuen Motorräder noch unklar. Zwar geht aus den Informationen hervor, dass der Motor auf den bewährten 790-Modellen basieren wird, jedoch bleibt offen, inwiefern hier Änderungen vorgenommen werden. Zudem sind die neuen Modelle noch nicht bestätigt. Es ist anzunehmen, dass die kommenden 690er-Modelle der 790er-Reihe ähneln werden und aus einem Duke- sowie einem Adventure-Modell bestehen werden. Allerdings würde es zweifellos die Augen der Motorradfans zum Leuchten bringen, wenn KTM eine RC 690 Sportmaschine oder gar ein Touring-Modell auf den Markt bringen würde.