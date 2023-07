Ducati verzeichnet 5% Wachstum im ersten Halbjahr 2023

Die Motorradmarke Ducati hat im ersten Halbjahr 2023 ein Wachstum von 5% bei ihren Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet und insgesamt weltweit fast 35.000 Motorräder an Kunden übergeben.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres summierten sich die Auslieferungen auf insgesamt 34.976 Motorräder aus dem Hause Bologna. Diese Zahlen spiegeln die gestiegene Beliebtheit der Marke in verschiedenen Märkten wider. Kein Wunder, dass der Heimatmarkt von Ducati, Italien, nach wie vor der größte Absatzmarkt für die Marke ist. Hier konnte Ducati in diesem Jahr 6.639 Motorräder ausliefern und somit ein Wachstum von 10% auf dem heimischen Boden verzeichnen.

Jedoch wurde dieses Wachstum vom US-Markt sogar noch übertroffen. In den USA steigerte sich der Motorradabsatz im ersten Halbjahr 2023 um 11% im Vergleich zum Vorjahr, mit 4.505 ausgelieferten Einheiten. Somit ist der US-Markt der zweitgrößte für Ducati.

Auch in Deutschland konnte Ducati im ersten Halbjahr 2023 gute Ergebnisse erzielen. Hier wuchs der Absatz um 13%, und es wurden insgesamt 4.217 Motorräder an Kunden geliefert.

Das beliebteste Modell in Ducatis Sortiment weltweit im ersten Halbjahr 2023 war die Multistrada V4. In all ihren Varianten wurden insgesamt 6.382 Einheiten dieses Modells ausgeliefert. Die Monster konnte ebenfalls mit 4.299 ausgelieferten Einheiten punkten, gefolgt von der Scrambler 800-Serie mit 3.581 ausgelieferten Motorrädern.

Francesco Milicia, Ducati Vice President Global Sales and After Sales, verkündete, dass das erste Halbjahr das beste in Bezug auf Auslieferungen in der Geschichte von Ducati gewesen sei. Er betonte, dass sie einen Rekord von 34.976 ausgelieferten Motorrädern erreicht hätten, was zeige, dass ihre leidenschaftlichen Kunden weiterhin ihre Produktpalette schätzten, die nun breiter sei als je zuvor. Er fügte hinzu, dass die Lieferengpässe des letzten Jahres nun vorbei seien, aber der globale Wettbewerb auf dem Markt in der Post-Covid-Ära intensiver geworden sei, auch aufgrund einer besseren Produktverfügbarkeit.