Ducati hat erstmals den neuen Power Cruiser Diavel V4 auf der London Motorcycle Show vorgestellt.

Der neue Diavel V4 bestätigt erneut die Verpflichtung von Ducati zu dieser Motorplattform. Obwohl der Motor im Diavel nicht genau derselbe ist wie der in der Panigale-Supersportmaschine, folgt der Granturismo-Motor einer ähnlichen Ableitung von Ducatis MotoGP-Projekt und soll in Ducatis Power Cruiser fast 170 PS liefern.

Nach der Enthüllung in London am 16. Februar zeigte Ducati das Motorrad auch auf der London Motorcycle Show zusammen mit einer Reihe seiner anderen Modelle. An der Spitze dieser Modelle steht die Ducati Multistrada V4 Rally, die neueste Multi-Variante für dieses Jahr mit einem stärkeren Fokus auf Offroad und einem 30-Liter-Tank. Zusätzlich wurde die Ducati Panigale V4 R 2023 präsentiert, mit ihrem 998-ccm-Stradale-R-Motor, der für die diesjährige Ausgabe über 240 PS leisten kann. Die Ducati Scrambler-Reihe, das Ducati Unica Project, sowie die E-Bikes für Straße und Gelände waren in London präsent.

Francesco Milicia, der Vizepräsident Global Sales Ducati Motor Holding, sagte, dass das Unternehmen sehr erfreut darüber ist, den neuen Diavel V4 an einem exklusiven und faszinierenden Ort wie The Gherkin vorzustellen. Er bemerkte, dass London eine sehr designbewusste Stadt sei und der Ducati Diavel mit seiner sportlichen Persönlichkeit, übertrieben und gleichzeitig elegant, eine einzigartige Stilikone in seinem Segment sei, das perfekt für diese Art von Kontext geeignet sei. Er betonte, dass dieses Motorrad in der Lage sei, in jeder Situation die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und durch eine Reihe von Details verbessert worden sei. Als Beispiel nannte er das Rücklicht, das aus einer Matrix von punktförmigen LEDs bestehe. Er war sicher, dass diese spektakuläre Lösung auch von Enthusiasten auf der London Motorcycle Show geschätzt werde.

Die London Motorcycle Show fand am letzten Wochenende in der ExCeL-Arena statt.