Ducati mit neuer Bekleidungskollektion

Ducati hat sein Sortiment an Motorradbekleidung für 2023 auf den Markt gebracht, welche Artikel von T-Shirts bis hin zu Motorradjacken umfasst.

Die Bekleidungskollektion 2023 von Ducati ist in fünf Kategorien unterteilt: Racing, Sport, Touring, Urban und Sportswear. Für das Design der Bekleidung hat Ducati sein Centro Stile sowie den renommierten Designer Aldo Drudi hinzugezogen. Die Arbeiten des Designers sind normalerweise auf den Helmen von Grand-Prix-Fahrern zu finden.

Als Hauptprotagonist der Sport-Reihe wird die Fighter C2 Jacke eingestuft. Diese wurde von Dainese entworfen und besteht aus weichem Rindsleder, das mit technischen Stretch-Stoffen durchsetzt ist.

Die Touring-Kollektion hingegen wird vom Strada C5-Outfit angeführt, das dieses Jahr neue Lösungen bietet, so Ducati. Die Farbe der Strada C5 orientiert sich an der Ducati Multistrada V4 Rally.

In der Sportswear-Sektion gibt es alle Artikel, die ein gelegentlicher Ducati-Fan wünschen könnte, um die Leidenschaft für die Marke Bologna zu zeigen. Zu dieser Kollektion zählen ebenfalls T-Shirts, die die Weltmeisterschaftserfolge von Francesco Bagnaia und Alvaro Bautista in der MotoGP bzw. WorldSBK der letzten Saison feiern.

An anderer Stelle in Ducatis 2023-Sortiment gibt es Teile von Arai, Alpinestars, Ogio, Spidi und mehr. Das gesamte Sortiment an Ducati-Bekleidung für 2023 wird im Ducati-Online-Shop angeboten.