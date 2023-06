Ducati Hypermotard 950 RVE 2024

Dieses Motorrad aus Borgo Panigale ist speziell für Enthusiasten konzipiert, die nach adrenalinstrotzenden Abenteuern zusammen mit ihrem Bike suchen. Die Hypermotard kombiniert Sportlichkeit und Unterhaltung und bietet eine überwältigende Leistung sowie raffinierte Elektronik.

Die Hypermotard 950 ist von der Welt der Supermotos inspiriert und besticht durch ihren jugendlichen Charakter, bei dem der Spaß im Vordergrund steht. Ihr aggressiver Look lädt dazu ein, sich in den Sattel zu schwingen und ein unverfälschtes Fahrvergnügen zu erleben, unterstützt von modernster Ducati-Technologie.

Für das Jahr 2024 präsentiert die Hypermotard 950 RVE-Version ihr aktualisiertes Aussehen mit dem neuen Grafikdesign Graffiti Livery Evo. Diese neue Lackierung verwendet Wasseraufkleber, um raffinierte und komplexe Grafiken zu erzeugen, die von Street-Art-Werken inspiriert sind. Die Grafiken erstrecken sich über das gesamte Motorrad und erzeugen einen Effekt, der an Airbrush-Malerei erinnert. Ein weiteres Detail, das die neue Graffiti Livery Evo-Lackierung kennzeichnet, ist das RVE-Logo, das am Heck angebracht ist.

Die Verbindung zur Welt der Supermotos wird durch die hohe Doppelauspuffanlage, das gerade Sattelprofil und die extremen Proportionen des Motorrads betont, die selbst im Stand Agilität und Adrenalin vermitteln.

Neben der RVE-Version in Graffiti Livery Evo besteht die Hypermotard-Familie aus der Standardversion 950, die in Ducati Rot erhältlich ist, und der SP-Version. Letztere betont den sportlichen Charakter der Hypermotard durch die Öhlins-Federung mit erhöhtem Federweg, die geschmiedeten Marchesini-Räder und das Ducati Quick Shift als serienmäßige Ausstattung (das letztere ist auch serienmäßig bei der Hypermotard 950 RVE).

Im elektronischen Bereich ist die moderne und anspruchsvolle Hypermotard 950 mit dem ABS Cornering Bosch EVO ausgestattet, das die Slide by Brake-Funktion integriert hat und kontrolliertes Powersliding beim Einlenken in Kurven ermöglicht. Zusätzlich gibt es das Ducati Wheelie Control EVO, das vom 4,3-Zoll-TFT-Display aus jederzeit überwacht werden kann. Der Fahrer kann außerdem seine Fahrstile individuell anpassen und die von Ducati voreingestellten Betriebsparameter in den drei Fahrmodi Sport, Touring und Urban wiederherstellen.

Die Hypermotard-Familie wird von einem 937 cm³ Ducati Testastretta 11° Zweizylindermotor angetrieben, der eine Leistung von 114 PS bei 9.000 U/min liefert.

Der Stil der Hypermotard 950 kann mit den Style- und Sportpaketen sowie einer Vielzahl von Ducati Zubehörteilen noch dynamischer gestaltet werden. Diese sind darauf ausgelegt, die Ästhetik und Vielseitigkeit des Fun-Bikes zu verbessern. Die Hypermotard 950 RVE ist ab einem Preis von 15.490 € erhältlich.