Der italienische Motorradhersteller Ducati hat kürzlich seinen Finanzbericht für 2022 veröffentlicht und konnte Grund zur Zufriedenheit feststellen. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat der Umsatz die 1-Milliarde-Euro-Marke überschritten und das Unternehmen schloss das Jahr mit Rekordzahlen bei Absatz, Umsatz und Betriebsergebnis ab.

Im vergangenen Jahr verkaufte Ducati insgesamt 61.562 Motorräder, was zu einem Umsatz von 1,089 Milliarden Euro führte. Dies entspricht einem Plus von 24 % im Vergleich zum Vorjahr, als der Umsatz bei 878 Millionen Euro lag. Das Betriebsergebnis war ebenfalls rekordverdächtig und stieg um bis zu 77 % auf 109 Millionen Euro, verglichen mit 61 Millionen Euro im Jahr 2021. Dadurch erreichte auch die Rentabilität von Ducati einen zweistelligen Wert und liegt jetzt im 10%-Bereich.

Claudio Domenicali, CEO von Ducati, verkündete, dass das Unternehmen zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 60.000 verkauften Motorrädern überschritten und einen Umsatz von 1 Milliarde Euro erzielt hat. Er erklärte, dass dies 2022 in mehreren Aspekten das beste Jahr aller Zeiten für Ducati machen werde, angefangen bei den großartigen Verkaufs- und Finanzergebnissen bis hin zu den Erfolgen in der MotoGP und der WorldSBK. Domenicali betonte, dass Ducati auf einem positiven Trend liegt, der in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass sich das Unternehmen als zunehmend solide etabliert hat.

Henning Jens, der CFO von Ducati, gab bekannt, dass er sich darüber freue, dass Ducati im zweiten Jahr in Folge eine finanzielle Rekordleistung erzielt habe und das Rentabilitätsniveau gesteigert habe. Er betonte, dass es eine bemerkenswerte Leistung der gesamten Ducati Group sei, solche Ergebnisse trotz der Unterbrechung der Lieferkette zu erzielen, die den Automobilsektor im Laufe des Jahres 2022 stark getroffen habe.

Die Besitzer von Ducati führen den Erfolg des Unternehmens auf ein umfangreiches Motorrad-Portfolio zurück, das für jeden das Passende bietet. Mit Verkaufsstellen in 96 Ländern und insgesamt 821 Showrooms weltweit ist Ducati ein global agierendes Unternehmen. Neue Märkte wurden im vergangenen Jahr erschlossen, darunter Brunei, Ecuador, El Salvador und die Mongolei.

Trotz der Erschließung neuer Märkte blieb Italien der größte Verkaufsmarkt für Ducati, mit insgesamt 9.578 verkauften Einheiten. Auf dem zweiten Platz folgen die Vereinigten Staaten mit 8.441 und auf dem dritten Deutschland mit 6.678 verkauften Motorrädern.

Besonders beliebt bei den Kunden ist die Multistrada V4-Familie, die sich zum Verkaufsschlager des italienischen Herstellers entwickelt hat. Auch die Modelle Monster und Scrambler Ducati 800 erfreuen sich großer Beliebtheit. Insgesamt ist Ducati auf einem Erfolgskurs, der durch das breite Angebot an Motorrädern und die Präsenz auf dem globalen Markt unterstützt wird.