Ducati stellt die 2024 Multistrada V4 S Grand Tour vor

Ducati enthüllte kürzlich das jüngste Mitglied ihrer Multistrada-Reihe: die 2024 Multistrada V4 S Grand Tour. Dieses Motorrad wartet mit einer Fülle an serienmäßigen Features auf, die besonders Langstreckenfahrer ansprechen dürften.

Das Herzstück des Adventure-Bikes ist zweifellos der kraftvolle 1.158 ccm V4 Granturismo-Motor. Er leistet 170 PS und ein Drehmoment von 125 Nm.

Was die Vielseitigkeit betrifft, so bietet die Multistrada V4 S Grand Tour vier verschiedene Fahrmodi: Sport, Touring, Enduro und Urban. Während Sport und Touring die volle Leistung des V4 GT ermöglichen, reduzieren Enduro und Urban die Leistung auf 112,6 PS, um den Anforderungen dieser Fahrstile besser gerecht zu werden.

In puncto Funktionalität und Fahrkomfort sind bei der neuen Multistrada die Travel- und Radar-Pakete von Werk aus integriert. Neben einer breiten Palette an Motoranpassungen und intelligenten Fahrhilfen, die sich an die Schräglage anpassen, verfügt dieses Modell über halbautomatische Dämpfungselemente von Showa sowie einen adaptiven Tempomat mit radarbasiertem Totwinkel-Assistenten. Ebenfalls serienmäßig sind Ducatis Minimum Preload und Easy Lift-Funktionen.

Die umfangreiche Serienausstattung der Multistrada V4 S Grand Tour umfasst außerdem verbesserten Hitzeschutz für die hintere Zylinderbank, abschließbare Winglets, eine verstellbare Windschutzscheibe, Handschützer, zusätzliche LED-Beleuchtung, ein Reifendrucküberwachungssystem, einen Hands-free Tankverschluss, beheizte Handgriffe und einen neuen beheizten Soziussitz, einen Hauptständer und passende Seitenkoffer. Der Hauptständer ist besonders nützlich für die Wartung unterwegs, insbesondere die Kettenpflege.

Ducati hat auch an kleinere Fahrer gedacht und bietet ein Werkstieferlegungskit für die Multistrada V4-Modelle an, einschließlich des neuen 2024 Multistrada V4 S Grand Tour, das optional erhältlich ist.

Der Preis für dieses Modell in Deutschland wird bei 26.990 Euro beginnen.