Ducati hat kürzlich die Einführung einer neuen Iceberg White-Lackierung für die Modellreihen 2024 Monster und Monster Plus angekündigt.

Die Monster ist eine hervorragende Wahl sowohl für Anfänger im Motorradfahren als auch für erfahrene Motorradliebhaber. Sie vereint geschickt Kompaktheit und Leichtigkeit in einem modernen Konzept, das das von Ducati entwickelte Naked-Sports-Konzept neu definiert. Mit fortschrittlicher Elektronik bietet sie erstklassige Fahrleistung, die stets unter Kontrolle bleibt, und beeindruckt gleichzeitig mit einem zeitgemäßen und eleganten Design. Die Monster bleibt dabei ihrer ursprünglichen DNA treu, die auf das Konzept von 1993 zurückgeht und den Ducati-Straßenmotor mit einem vom Superbike abgeleiteten Rahmen verbindet. Der Aluminium-Vorderrahmen, inspiriert von der Panigale V4, bildet eine solide Basis.

Die Modelle 2024 Ducati Monster und Monster Plus werden von einem 937-ccm-Testastretta-11-Grad-V2-Motor angetrieben. Dieser leistungsstarke Motor liefert 111 PS bei 9.250 U/min und ein Drehmoment von 93 Nm bei 6.500 U/min. Die gesamte Leistung wird über ein Sechsganggetriebe und einen Kettenantrieb auf das Hinterrad übertragen.

Die Monster-Motorräder zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit aus, was eine ihrer Hauptstärken ist. Jedes einzelne Teil wurde konstruiert, um das Gewicht so gering wie möglich zu halten. Vom Vorderrahmen aus Aluminium bis hin zum direkt am Motor befestigten Heck wurde alles darauf ausgelegt, das Gesamtgewicht im Vergleich zur Monster 821 um 18 kg zu reduzieren.

Um das Fahrerlebnis auf der Monster noch angenehmer zu gestalten, wurde eine komfortable Sitzposition geschaffen, die dem Fahrer ein Gefühl von Bequemlichkeit und Vertrautheit vermittelt. Die Sitzhöhe beträgt 820 mm.

Zur Serienausstattung der gesamten Monster-Baureihe gehören Ducati Quick Shift, Launch Control, ABS, Traktionskontrolle, Wheelie-Control, ein 4,3-Zoll TFT-Display, drei Fahrmodi (Sport, Touring, Urban), ein USB-Anschluss und LED-Beleuchtung.

Die 2024er Ducati Monster-Reihe ist in drei Farbvarianten erhältlich: Ducati Red, Aviator Grey oder dem neuen Iceberg White, das auch als Grundfarbe bei der 2024er SuperSport 950 S verwendet wird. Die Iceberg White Monster-Version wird mit einer kontrastierenden Ducati Red-Sitzbank auf den Markt kommen.

Das neue Modell soll ab Juni bei den Händlern erhältlich sein.