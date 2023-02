Die deutsche Kapitalbeteiligungsgesellschaft Mutares hat 50% von Peugeot Motorcycles erworben und kontrolliert damit jetzt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Mutares SE & Co. KGaA hat angekündigt, dass es den Erwerb von 50% Eigenkapital und eine kontrollierende Beteiligung von 80% an Peugeot Motorcycles von Mahindra & Mahindra erfolgreich abgeschlossen hat. Mahindra & Mahindra wird weiterhin ein Mitaktionär bleiben, um die Marke in den kommenden Jahren bei neuen Produktstarts sowie beim Wachstum zu unterstützen.

Peugeot Motorcycles mit Sitz in Mandeure, Frankreich, entwirft und fertigt Zweirad- und Dreiradfahrzeuge. Diese Motorräder und Dreiräder werden auf drei Kontinenten vertrieben. Peugeot Motorcycles erwirtschaftet einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro und hat ein eigenes Fertigungswerk in Mandeure, das ein Joint Venture mit JNQQ in China ist.

Johannes Laumann, der CIO von Mutares, äußerte zum Erwerb, dass Peugeot Motorcycles eine international anerkannte Marke sei, die auf einer reichen Geschichte als ältester Hersteller von motorisierten Zweirädern der Welt aufgebaut sei. Darüber hinaus fungiere Peugeot Motorcycles als OEM und er sehe ein großes Potenzial für starke Synergien innerhalb ihres Automobil- und Mobilitätssegments.

Rajesh Jejurikar, Executive Director, Auto & Farm Sectors, von Mahindra sagte, dass sie sich freuen, Mutares bei Peugeot Motocycles willkommen zu heißen. Die Bemühungen des Unternehmens zielen darauf ab, diese französische Marke zu erhalten, die ihre Kunden seit 124 Jahren begeistert. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Umgestaltung von Unternehmen in ganz Europa, kombiniert mit einer starken Expertise im Automobilsektor, sei Mutares der ideale Partner, um die Marke mit der fortgesetzten Unterstützung von M&M zu stärken und zu erweitern.

Mutares, eine börsennotierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, hat in letzter Zeit viele Firmen aufgekauft. Peugeot Motorcycles ist das 13. Unternehmen, das das Unternehmen innerhalb des letzten Jahres erworben hat. Vor wenigen Wochen hat Mutares ein weiteres Unternehmen erworben, nämlich Siemens Energy Engines, einen Hersteller von Gas- und Dieselmotoren für die Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Abfall-zu-Energie und Marineanwendungen.