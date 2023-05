Die aktuellen Verkaufszahlen für das erste Quartal 2023 zeigen ermutigende Entwicklungen auf dem europäischen Motorradmarkt. In den fünf wichtigsten europäischen Märkten konnte ein Anstieg von 15,5 % im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet werden. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg der Elektro-Zweiräder, insbesondere in Deutschland.

Italien belegt den ersten Platz mit insgesamt 78.997 neu zugelassenen Motorrädern von Januar bis März 2023. Dies entspricht einem beeindruckenden Wachstum von 31,1 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022. Deutschland liegt auf dem zweiten Platz mit insgesamt 54.964 neu zugelassenen Zweirädern im ersten Quartal 2023, was einer Steigerung von 13,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Frankreich belegt den dritten Platz mit insgesamt 48.945 Neuzulassungen, was einem Anstieg von 7,1 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022 entspricht. Spanien und das Vereinigte Königreich belegen den vierten bzw. fünften Platz mit 44.127 bzw. 26.826 Neuzulassungen.

Es ist wenig überraschend, dass elektrische Zweiräder in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Im ersten Quartal 2023 gab es einen Anstieg von 1,2 %, wobei insgesamt 8.890 elektrische Motorräder zugelassen wurden. Besonders bemerkenswert ist das beeindruckende Wachstum des deutschen Marktes für elektrische Zweiräder, der mit 2.672 Neuzulassungen stark gestiegen ist. Frankreich, das sich stark für Elektrifizierung einsetzt, verzeichnete lediglich ein Wachstum von 1,2 % mit 2.168 neu zugelassenen elektrischen Zweirädern. Interessanterweise ist der Markt für elektrische Zweiräder in Italien um 2,3 % geschrumpft, wobei im ersten Quartal 2023 lediglich 2.054 neue Elektro-Zweiräder zugelassen wurden.

Mit dem insgesamt positiven Ergebnis des ersten Quartals 2023 scheint sich die europäische Motorradindustrie von einem eher enttäuschenden Jahr 2022 zu erholen. Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, könnte das Jahr 2023 mit über einer Million verkaufter neuer Motorräder abschließen.