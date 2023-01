Das 1.000.000ste Motorrad der Marke KTM

KTM hat den bedeutenden Meilenstein der Produktion seines 1.000.000sten Motorrads erreicht – eine 390 Adventure, die in einem Werk von Bajaj Auto hergestellt wurde.

Das jüngste Motorrad der österreichischen Marke wurde in Indien gebaut. Das ist ein Hinweis auf die Bedeutung der Beziehung zu Bajaj Auto, die nun im 16. Jahr besteht. Bei dem 1.000.000sten Motorrad der Marke KTM handelt es sich um eine KTM 390 Adventure. Es wurde in der Bajaj Auto-Fabrik in Pune (Indien) gebaut, die seit 2011 125-ccm-390-ccm-KTM und entsprechende Husqvarna-Modelle herstellt. Pune gilt als einer der Industrie- und Bildungs-Hotspots Indiens.

Rajiv Bajaj, Managing Director & CEO von Bajaj Auto Limited, sagte, dass die einmillionste KTM ein Beweis für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Pierer Mobility AG sei. Dies bestätigte ebenfalls Stefan Pierer, CEO der Pierer Mobility AG – es sei ein gemeinsamer Erfolg von Pierer Mobility und Bajaj Auto, welche mit der gleichen Leidenschaft erfolgreiche Leistungen erbringen. Er sagte, dass der Erfolg auf vier Säulen basiert: Globalisierung, stetige Innovation, motivierte Mitarbeiter und etablierte Marken.

Dies ist der zweite große Erfolg für KTM im Jahr 2023 nach dem 19. Sieg bei der Rallye Dakar mit Kevin Benavides, der seinen zweiten Titel holte. Toby Price wurde Zweiter in der Rallye. Die Pierer Mobility Group komplettierte das Podium mit Skyler Howes von Husqvarna.