CFMoto bereitet die Einführung von zwei neuen Modellen vor

Zwei neue großvolumige Motorräder sind anscheinend von CFMoto auf dem Weg – ein 1000-ccm-V4-Superbike und ein 1279-ccm-Zweizylinder-Naked.

In einer wachsenden chinesischen Motorradindustrie hat sich CFMoto zu einer der Hauptmarken entwickelt. Durch seine Beziehung zu KTM war CFMoto in der Lage Motorräder zu produzieren und zu vermarkten, die besser mit den Marken des Heimatlandes in Verbindung gebracht werden. Es scheint nun, dass CFMoto weiter expandieren wird, von Maschinen mit mittlerer Kapazität bis hin zu einer neuen Reihe von Motorrädern mit hoher Kapazität, wobei ein Naked- und ein Sportbike scheinbar auf dem Weg sind.

CFMoto 1000 ccm Sportmotorrad

Sportmotorräder sind schon seit einiger Zeit nicht mehr das Ding von KTM, selbst mit ihrem Engagement in der MotoGP. Ihre größte verkleidete Maschine ist die RC 390, die auch ein kleineres 125-ccm-Geschwister hat, aber es gibt nichts Größeres. Gerüchte über ein 990-ccm- Sportbike aus Österreich sind jetzt im Überfluss vorhanden, aber ein 1000-ccm-CFMoto-Sportbike würde scheinbar von diesem Zweizylinderpfad abweichen.

Berichten zufolge hat CFMoto im Juni 2022 eine Patentanmeldung für ein Vierzylinder-Sportmotorrad eingereicht. Es wäre nicht nur ein Vierzylinder, sondern diese Zylinder würden auch in einer V-Formation angeordnet sein. Darüber hinaus sollte der Motor eine Leistung von 150 kW, was 204 PS entspricht, erreichen. Der Motor könnte vom KTM-MotoGP-Motor abgeleitet sein, der in dem RC16-Prototyp verwendet wird.

Ein 1000-ccm-CFMoto-Sportmotorrad mit einem von der MotoGP abgeleiteten Motor wäre nicht das erste Straßenmodell. Bekanntermaßen verwendet Ducati seit 2019 (unter anderem) einen V4-Motor in seinen Panigale-Sportmotorrädern. Der CFMoto-Motor scheint hinter der italienischen Benchmark zurückzubleiben, aber es wäre ein Ausgangspunkt – möglicherweise sowohl für KTM als auch für CFMoto selbst.

CFMoto 1250 NK

Die 1290-Plattform von KTM ist eine der am besten etablierten in den Kategorien Naked, Touring und Adventure im Schwergewicht. CFMoto hat auch den 1279-ccm-LC8-Motor in seinem 1250 TR-G-Tourenmotorrad verwendet, in dem er 140 PS leistet. Der von CFMoto in der 1250 TR-G verwendete Motor basiert auf dem originalen LC8-Motor, den KTM Anfang der 2010er Jahre im RC8-Sportmotorrad verwendete. Es ist wahrscheinlich, dass es die gleiche Version des großen Zwillings sein wird, die in dem neuen Naked erscheint.

Das großvolumige Naked der chinesischen Marke wird voraussichtlich CFMoto 1250 NK heißen und die „NK“-Reihe erweitern, die derzeit 125, 250, 300, 400 und 650 umfasst. Diese Bezeichnung ist derzeit unbestätigt, aber angesichts der Platzierung des „NK“-Logos auf dem in den Patentzeichnungen gezeigten Motorrad und der Verwendung von „1250“ im Namen des Tourers eine anständige Einschätzung.

Was das Motorrad selbst betrifft, soll die 1250 NK viele der gleichen Stilelemente auf wie die 800 NK ausweisen, für die letztes Jahr Patentzeichnungen eingereicht wurden. Darüber hinaus zeigen die Zeichnungen deutlich ein großes TFT-Armaturenbrett, das im Hochformat montiert ist, und einen seitlich montierten Auspuff, bei dem der Kollektor und der Katalysator unter dem Motor positioniert sind. Für das Fahrgestell werden Stahlrohre verwendet, und es gibt einen Soziussitz, der ziemlich hoch über dem des Fahrers positioniert ist.

Wann wir diese beiden Motorräder von CFMoto sehen werden, ist ungewiss. Das Sportbike scheint weiter entfernt zu sein als das Naked, das wahrscheinlich nach dem erwähnten 800 NK offiziell angekündigt und auf den Markt gebracht wird.