Der CFMoto 450CL-C Cruiser auf dem Vormarsch

CFMoto hat kürzlich auf der Beijing Motor Show eine Bandbreite neuer Motorräder vorgestellt, darunter den 450CL-C Cruiser.

Obwohl das Modell bereits fertiggestellt wirkte, wurden zu diesem Zeitpunkt nur wenige Details über den 450CL-C bekannt gegeben. Jetzt sind konkrete Informationen aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass es sich um einen ernsthaften Rivalen in der Einsteiger-Cruiser-Klasse handelt, der Modelle wie Hondas Rebel 500 und Kawasakis 451 ccm Eliminator Twin ins Visier nimmt.

CFMoto plant, die Bezeichnung „CL-C“ für cruiser-artige Modelle in Zukunft zu verwenden. Angesichts des reichhaltigen Angebots an Motoren in CFMotos Arsenal könnte es zukünftig CL-C-Modelle mit Leistungen von 125cc bis hin zu 800cc oder sogar mehr geben. Das erste Modell, der 450CL-C, verfügt über einen 449 ccm Parallel-Twin-Motor.

Obwohl die 450SS und NK Modelle 50 PS liefern, wurde die Leistung des 450CL-C auf maximal 40 PS reduziert, was einem Rückgang von 20 Prozent entspricht. Offensichtlich wurde hier der Schwerpunkt auf niedrige und mittlere Drehmomente gelegt, anstatt auf Höchstleistung. Die direkten Konkurrenten des Bikes sind Kawasakis Eliminator, der bei 9.000 U/min 45 PS leistet, und Hondas Rebel, die bei 8.500 U/min 46 PS erreicht. In Bezug auf die Leistung hinkt der CFMoto-Cruiser etwas hinterher. Hinsichtlich des Gewichts liegt das Bike mit 181 kg in etwa in der Mitte. Es sieht so aus, als würden die drei Motorräder auf der Straße ähnlich mithalten können.

Das neue Modell ist mit 16-Zoll-Rädern ausgestattet, vorne mit 130/90 und hinten mit 150/80 Reifen. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten verfügt der 450CL-C Cruiser über ein Federbein hinten anstelle der herkömmlichen Doppelstoßdämpfer.

Weitere bestätigte Spezifikationen umfassen ein Sechs-Gang-Getriebe und ABS-ausgestattete Bremsen. Die vordere Bremse wird von einem J.Juan-Vierkolben-Bremssattel betätigt, der eine einzelne 300-mm-Scheibe greift.

Es ist wahrscheinlich, dass CFMoto den 450CL-C später in diesem Jahr weltweit offiziell vorstellen wird, möglicherweise auf der EICMA-Show im November. Danach soll das Modell im Jahr 2024 in den Ausstellungsräumen erhältlich sein.