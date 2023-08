BMW R 1300 GS für ca. 19.000 Euro

Ein kürzlich aufgetretener Vorfall könnte unbeabsichtigt den Preis des nächsten Modells der BMW R 1300 GS Adventure-Motorradreihe in den USA enthüllt haben. Wenn man den geleakten Preisen Glauben schenkt, wird das neue Basismodell des Motorrads leicht teurer sein als das vorherige Modell.

Die Einstiegsversion des aktualisierten Motorrads soll, wenn die Preise korrekt sind und bleiben, in den USA für einen empfohlenen Verkaufspreis von 19.590 US-Dollar angeboten werden, was ungefähr 19.000 Euro entspricht. Im Vergleich dazu beträgt der aktuelle Preis für das Basismodell R 1250 GS 18.300 Euro. Das bedeutet, dass die BMW R 1300 GS einen Anstieg von etwa 900 Euro im Vergleich zum Basismodell verzeichnen wird. Es scheint also nicht, dass es einen beträchtlichen Preissprung für die Grundversion der GS gibt – und wie gewohnt können Sie das Motorrad nach Ihren Wünschen ausstatten.

Die wichtigsten Details des neuen Boxermotors wurden Ende Mai 2023 von der schweizerischen Straßenverkehrszulassungsbehörde veröffentlicht. Laut den Mitteilungen wird die BMW R 1300 GS mit einem Hubraum von exakt 1.300 Kubikzentimetern ausgestattet sein. Die Höchstleistung beträgt 145,5 PS (107 kW) bei einer Drehzahl von 7.750 U/min, während das maximale Drehmoment bei 149 Nm bei 6.500 U/min liegt. Weitere Informationen aus der Schweiz geben an, dass sich die Räder und Reifenformate der Motorradmodelle nicht ändern werden. Die Dimensionen bleiben bei 120/70-19 vorne und 170/60-17 hinten. Der Radstand wird lediglich um 4 Millimeter im Vergleich zur R 1250 GS verlängert, nunmehr 1.518 mm im Gegensatz zu den bisherigen 1.514 mm.

Um diese Angaben zu bestätigen, müssen wir nicht mehr allzu lange warten. Der 28. September wurde als offizielles Enthüllungsdatum für das neue Modell weltweit festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Spekulationen enden und wir werden erstmals die vollständigen Spezifikationen und Features des Motorrads zu Gesicht bekommen.